Roma, cucciolo abbandonato in appartamento tra feci e urine: stava per morire di fame

Roma. Senza acqua, né cibo, né compagnia o cure di qualsiasi tipo. In Senza acqua, né cibo, né compagnia o cure di qualsiasi tipo. In condizioni disumane , abbandonato tra l’urina e le feci all’interno di un appartamento disabitato della Capitale. Sono stati i vicini ad accorgersene per primi, i quali hanno anche tentato di fargli arrivare cibo e acqua. Il povero animale era in condizioni pietose, e rischiava di morire.

Cucciolo abbandonato in una appartamento senza cibo né acqua

I fatti sono venuti allo scoperto nella giornata di ieri, domenica 22 maggio. Un cane, forse un tempo amato e coccolato da un’intera famiglia, si è ritrovato così completamente abbandonato e privo di qualsiasi assistenza, in condizioni disumane. Chiuso e barricato all’interno di un appartamento, costretto a rigirarsi tra i suoi stessi escrementi.

A prendersi cura di lui sono stati dapprima i vicini di casa, che hanno intuito l’abbandono del povero animale. Dopo aver segnalato alle autorità competenti i loro timori, avevano anche calato cibo ed acqua tramite una corda per non farlo morire di fame.

La segnalazione degli Attivisti Gruppo Randagio

Successivamente, poi, venuti a conoscenza della situazione, l’associazione Attivisti Gruppo Randagio, una associazione scrupolosa e impegnata, che ha a cuore il benessere animale, ha allertato le guardie zoofile EARTH.

Il salvataggio

Il commissario delle gz ha quindi prontamente chiamato il PM che ha autorizzato ad entrare in casa in maniera forzosa se necessario. Si è proceduto a mettere sotto sequestro il cane e grazie al prezioso aiuto dei vigili del fuoco del gruppo ” La Rustica” si è potuto prelevare il piccolo prendendolo dal balcone. Per vedere il video del salvataggio cliccare QUI

La custodia è stata data a Gruppo Randagio che lo ha portato in clinica per i primi soccorsi necessari per le sue condizioni.