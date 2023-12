Roma, Capodanno 2024 al Circo Massimo: la scaletta

Blanco, Lazza e Francesca Michielin. Annunciati dal sindaco Roberto Gualtieri insieme all’assessore ai Grandi eventi, moda, turismo e sport, Alessandro Onorato, e a Massimiliano Montefusco, general manager di RDS, i nomi dei tre artisti che animeranno la festa di Capodanno che Roma organizza al Circo Massimo con la collaborazione di Rds 100% grandi successi.

I nomi degli artisti al concerto di Capodanno al Circo Massimo

Presenti alla conferenza stampa che si è tenuta nella Sala Bandiere del Campidoglio anche Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro, le due voci dell’emittente radiofonica che accompagneranno la lunga notte di San Silvestro.

“Siamo sicuri che sarà un grande successo, ancor più dell’anno scorso”, ha detto Gualtieri. “Confidiamo sia un bellissimo momento per salutare il nuovo anno nel miglior modo possibile in una città viva, animata”, ha aggiunto.

Il concerto, gratuito, vedrà sul palco le esibizioni live di Blanco, Lazza e Michielin, tre degli artisti più interessanti e apprezzati del panorama musicale attuale; uno spazio di intrattenimento sarà poi lasciato anche a RDSNEXT, la social web radio fatta dalla GenZ per la GenZ.

Le parole dell’assessore Onorato

“Questo evento di Capodanno è un invito e un auspicio”, ha detto l’assessore Onorato. “L’invito è ad esserci, l’auspicio è che Roma non sia solo dei romani ma la città di riferimento per tanti giovani che, immaginiamo, raggiungeranno la Capitale per il concerto di fine anno”.

Dopo il brindisi di mezzanotte la festa continuerà con uno speciale DJ set a cura di Dimensione Suono Roma, emittente del network RDS, per continuare a ballare e divertirsi. Prevista la diretta radiofonica del concerto.

Potenziati i mezzi di trasporto

Per l’evento Roma Capitale ha potenziato i mezzi di trasporto pubblici: il 31 dicembre bus e tram funzioneranno fino alle 21 e la metro resterà aperta fino alle 2.30 del 1° gennaio 2024, cosi come le 11 linee di bus che raggiungono la metro. I bus notturni nMA, nMB, nMB1, nMC, nME circoleranno fino alle 8 di mattina del 1° gennaio, quando entrerà in servizio tutta la rete bus, tram e metro.