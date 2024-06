Roma, Carabinieri continuano la lotta al traffico di stupefacenti: arrestati 17 spacciatori

Maxi operazione di contrasto alla droga dei Carabinieri nel territorio di Roma: finiscono in manette 17 spacciatori.

Continua la lotta dei Carabinieri contro il traffico di stupefacenti a Roma. I militari hanno messo in piedi una maxi operazione negli ultimi giorni, che ha portato all’arresto di 17 spacciatori nei vari Municipi che compongono la Capitale. L’indagine degli uomini dell’Arma si è mossa in collaborazione con la Procura della Repubblica, che negli ultimi mesi hanno fatto interessare gli investigatori verso il mercato della cocaina, il crack, lo shaboo e l’hashish nella Città Eterna.

Maxi operazione anti-droga a Roma

Il primo arresto è avvenuto nel quadrante del Quarticciolo, dove uno spacciatore è stato fermato tra l’incrocio di via Manfredonia e via Ostuni. Viste le divise delle forze dell’ordine, l’uomo ha gettato una busta di plastica e si è dato alla fuga: dentro il sacchetto, i militari hanno rinvenuto 565 dosi tra cocaina e crack. Fermato il pusher, è risultato essere un ragazzo di 24 anni e originario del Marocco: addosso teneva anche oltre 250 euro, provenienti dalla vendita illecita della droga.

L’arresto del pusher a Torre Maura

Un secondo arresto è avvenuto via dell’Usignolo, nel quartiere di Torre Maura. Lo spacciatore, vedendo avvicinarsi i Carabinieri, avrebbe nascosto una busta nelle tasche dei pantaloni. Perquisito per l’atteggiamento sospetto, i militari hanno trovato nel sacchetto sei pacchetti di hashish, da 300 grammi ognuno. La droga era stata occultata per rendere più difficile l’identificazione, venendo inserita all’interno delle confezioni di una nota marca di cioccolata.

Nasconde le dosi in una buca

Il secondo arresto è avvenuto in via Molfetta, nel quartiere Alessandrino. Qui è stato fermato uno spacciatore, mentre era intento a vendere della droga a un acquirente. L’uomo, mentre cercava di allontanarsi dai Carabinieri, è stato notato mentre nascondeva la sostanza stupefacente all’interno di una buca. Nel piccolo fossetto di terra, i militari hanno rinvenuto quarantaquattro dosi di cocaina e oltre 150 euro in contanti, provenienti dal mercato degli stupefacenti. Ai controlli, il fermato è risultato essere un giovane 21enne italiano.

Spaccia viaggiando sull’auto a noleggio

Un terzo arresto, tra i casi più emblematici, è avvenuto a Città Giardino. Un italiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato a bordo di un’automobile a noleggio: dentro la macchina c’erano quattordici dosi di cocaina e una di hashish. Macchina che probabilmente aiutava il pusher a raggiungere i propri clienti, considerato come nascosta nell’abitacolo è stata trovata una somma in denaro vicina ai 1000 euro.

Nel quartiere Talenti, poi, è stato scoperto un altro spacciatore che utilizzava lo stesso metodo per vendere la sostanza stupefacente. A bordo di una macchina a noleggio, è stato fermato su via Renato Fucino. All’interno dell’abitacolo, guidato da un 47enne italiano, sono state trovate sette dosi di cocaina, otto dosi di crack e quasi 300 euro provenienti dall’attività di spaccio.

Gli spacciatori di shaboo a Numidio Quadrato

Nella zona di Numidio Quadrato, nelle scorse ore sono stati fermati degli spacciatori di shaboo. A gestire il mercato della sostanza stupefacente prodotta in Asia, era un gruppo di cittadini originari della Cina. In manette sono finiti un uomo di 42 e 65 anni, scoperti in flagrante mentre cedevano 8 grammi di quella droga a un cittadino filippino. Nelle case degli spacciatori cinesi, sono stati rinvenuti quasi 400 grammi di shaboo, oltre 3 mila euro provenienti dal mercato delle sostanze stupefacenti.