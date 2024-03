Roma, Carabinieri intensificano i controlli alla Stazione Termini: 4 arresti

I Carabinieri intervengono nuovamente nel quadrante della Stazione Termini a Roma: compiuti 4 arresti durante i controlli.

Con la crescente protesta dei residenti dell’Esquilino, le forze dell’ordine hanno deciso d’intensificare i controlli all’interno del Centro Storico di Roma. In questo caso una nuova operazione dei Carabinieri si è svolta nella zona della Stazione Termini, con i militari che ancora una volta si sono mossi per garantire la legalità nella zona e stroncare qualsiasi tipologia d’illecito nell’area della famosa fermata ferroviaria capitolina.

L’operazione dei Carabinieri alla Stazione Termini di Roma

Dopo la diffida arrivata al Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, da parte dei residenti dell’Esquilino, l’obiettivo per questo quadrante è quello di riportare sicurezza e vivibilità. Anche questa settimana i Carabinieri sono scesi in strada con questo spirito, mettendo in atto quattro arresti sono nella zona dove affaccia la Stazione Termini. Nella loro operazione per la sicurezza e la legalità, i militari hanno pattugliato via Cernaia, piazza Indipendenza e via Vittorio Bachelet.

Gli arresti compiuti dai Carabinieri nella zona della Stazione Termini

Il primo arresto è arrivato verso un ragazzo egiziano di 22 anni, che viveva nel quadrante della Stazione Termini come fissa dimora. Il giovane si manteneva compiendo illeciti, tanto che già in passato era stato fermato dalle forze dell’ordine per spaccio di droga e furto. Il 22enne è stato messo in manette, considerato come aveva violato un’ordinanza di custodia.

In due episodi distinti, poi, i Carabinieri sono dovuti intervenire nuovamente nella Galleria Commerciale della Stazione Termini. Anche in questa occasione, due distinti ladri avevano provato a derubare due profumerie situate all’interno della fermata ferroviaria. Nel primo caso, le manette sono arrivate alle mani di un cileno di 40 anni. Nel secondo episodio, a essere arrestata è stata una ragazza 22enne di Avellino: la giovane donna, infatti, è stata colta dal personale di una profumeria a rubare diverse confezioni di cosmetici.

I Carabinieri sono dovuti intervenire anche su via Nazionale, storica strada del commercio romano. Qui hanno arrestato un georgiano di 43 anni, accusato di aver derubato un turista proveniente dalla Turchia. Allo sfortunato visitatore, il georgiano era riuscito a sfilare l’IPhone dalle tasche dei pantaloni.