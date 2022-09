Roma, cartone animato ‘stupefacente’: vede i Carabinieri e getta la droga dal finestrino

Aveva nascosto la droga e lo aveva fatto bene, sperando di non destare sospetti. I panetti di hashish, infatti, erano ben confezionati in involucri che a un occhio attento, forse, non avrebbero fatto pensare alla sostanza stupefacente. Da una parte l’hashish, dall’altra parte l’effige de ‘L’uomo tigre’, un cartone animato degli anni ’80. Un ‘trucchetto’ che però è stato scoperto e il pusher arrestato.

Il tentativo di disfarsi della droga

Il pusher, un 25enne romano già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato a bordo di un’auto. Era in compagnia di un amico, un ragazzo di 32 anni che, seduto sul lato passeggero, ha tentato – ma invano – di disfarsi della droga. E di gettare dal finestrino uno zaino con 10 dosi di hashish, tutte con quella strana etichettatura.

La perquisizione

I militari non si sono certo fermati lì e hanno perquisito l’abitazione del 25enne: qui, tra le quattro mura di casa, hanno trovato altri 11 grammi di hashish. Il ragazzo è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Appia e dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio.

Gli arresti per droga a Roma

Sono state 5, invece, le persone arrestate dai Carabinieri della Compagnia di Frascati, nelle note piazze di spaccio nei quartieri di Tor Bella Monaca e Tor Vergata. Un 29enne dell’Ecuador è stato sorpreso a cedere alcune dosi di cocaina a un 54enne romano, identificato e segnalato alla Prefettura di Roma, quale assuntore. Dopo la perquisizione a casa dell’arrestato, sono state rinvenute altre dosi della stessa sostanza e 2.300 euro in contanti, in banconote di vario taglio, ritenuti provento di attività illecita. E ancora, u n 26enne tunisino è stato arrestato perché notato mentre occultava un involucro in un’aiuola in via dell’Archeologia. Recuperato il pacchetto, il Carabinieri hanno trovato 17 dosi di cocaina sequestrate unitamente a 350 euro che l’uomo aveva in tasca. Nella stessa via, invece, a finire in manette, poco dopo, un 39enne romano, trovato in possesso di 16 dosi di cocaina e 140 euro in contanti. Nei guai anche fratello e sorella, lui 47 e lei 49 anni: in casa nascondevano 100 g di hashish.