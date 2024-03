Roma, case popolari occupate abusivamente e furto di acqua e corrente: sgomberi e denunce

Diversi immobili a Largo Ferruccio Mengaroni e via Paolo Ferdinando Quaglia sono finiti al centro dei controlli dei carabinieri perché occupati e con allacci abusivi.

Maxi controlli dei carabinieri a Tor Bella Monaca, periferia di Roma, per la questione abitativa. Un’operazione che durante la giornata di oggi si è chiusa con l’identificazione di sette persone, denunciate per furto di utenze, e due per occupazione abusiva di immobili popolari.

Controlli a Tor Bella Monaca: segnalate diverse persone per allacci e occupazioni abusive

I carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, unitamente al personale di Ater Roma e dei tecnici delle società Acea Ato2, Areti spa e Italgas, hanno svolto poche ore fa un servizio di controllo straordinario, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di illegalità e degrado, con particolare riferimento alle occupazioni abusive che spesso avvengono in zona.

Al centro dei controlli soprattutto gli stabili di edilizia popolare ubicati in largo Ferruccio Mengaroni e via Paolo Ferdinando Quaglia. In totale sono stati controllati 171 gli appartamenti di proprietà del Comune di Roma per arginare il fenomeno delle occupazioni abusive e degli allacci illeciti alle reti di distribuzione delle utenze di luce, acqua e gas.

Allacci abusivi e occupazioni a Tor Bella Monaca

A esito delle verifiche tra i palazzi di Tor Bella Monaca, i carabinieri hanno scoperto 7 allacci abusivi alla rete elettrica, alla rete idrica e a quella della distribuzione del gas: gli occupanti degli appartamenti interessati sono stati denunciati per furto. Con l’ausilio del personale tecnico delle società di distribuzione gli allacci abusivi sono stati però immediatamente rimossi ed è stata data comunicazione all’amministrazione comunale.

I carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno anche denunciato due donne per occupazione abusiva di immobile, poiché sorprese ad abitare in appartamenti senza averne titolo: per loro è stata avanzata richiesta di sequestro preventivo degli immobili.

Immobili convertiti in depositi: sette spazi sequestrati dai carabinieri

I carabinieri hanno riaffidato al personale di “Ater Roma” sette immobili e due locali condominiali di un edificio in largo Ferruccio Mengaroni trasformati dai residenti di altri edifici in locali deposito.

Gli stessi Carabinieri di Roma Tor Bella Monaca, su delega della Procura della Repubblica di Roma e in ottemperanza a un decreto di revoca di sequestro preventivo, hanno sgomberato e restituito al Dipartimento delle politiche abitative del comune di Roma 4 immobili di edilizia residenziale pubblica. Gli immobili, tre in via dell’Archeologia e uno in via Aspertini, erano stati sequestrati preventivamente perché in precedenza occupati da persone che non ne avevano titolo, sulla base delle indagini dei Carabinieri