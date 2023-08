Roma, centurione tocca il seno a una turista: condannato

Ha approfittato della richiesta di una foto ricordo per allungare le mani. Ma le cose non sono andate come sperava. Un centurione ha toccato il seno a una turista nei pressi del Colosseo. E’ stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione con l’accusa di molestia sessuale. E’ quanto ha riportato il Corriere della Sera.

Centurione tocca il seno a una turista: condannato

Un uomo è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione con l’accusa di molestia sessuale. G.B., 44 anni, lavorava come centurione nei pressi del Colosseo. Una turista si è avvicinata al centurione e gli ha chiesto una foto ricordo. L’uomo, approfittando della situazione, ha pensato bene di allungare le mani e ha toccato il seno della donna. La pena è stata attuata in quanto “il palpeggiamento è avvenuto per un brevissimo lasso temporale (…), tanto che può ritenersi che la libertà sessuale della vittima, 21 anni, sia stata compromessa, seppure in maniera non grave”. E’ quanto si legge nelle motivazioni della sentenza redatta dal presidente della quinta sezione penale, Maria Bonaventura. La stessa che invece in un altro caso ha assolto un bidello dall’accusa di violenza sessuale per aver toccato il sedere di una studentessa per ‘una manciata di secondi’.

La ricostruzione dei fatti

Le due sentenze sono state pronunciate a distanza di 5 mesi una dall’altra. Quella sul centurione risale allo scorso 16 febbraio, mentre quella riferita al bidello è dello scorso 6 luglio. Nel caso del centurione, la differenza sta nel fatto che l’uomo ha ammesso il palpeggiamento. La turista, originaria di Palermo, ha chiesto una foto ricordo. L’uomo le si è avvicinato e le ha toccato il seno per alcuni secondi. La turista si è allontanata, dubitando dell’intenzionalità. Ma è stato lo stesso centurione a toglierle ogni dubbio: “Tanto hai poco seno“, le ha detto. A quel punto la donna non ha potuto fare altro che denunciare l’uomo.