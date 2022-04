Roma. Cerca di sfuggire al posto di blocco: guidava da anni ma non aveva mai preso la patente

Alla vista dei Carabinieri hanno provato a svicolare, ma senza riuscirci: i militari sono stati più veloci di loro e li hanno fermati. E così due giovani nomadi del campo di via di Salone sono stati denunciati a piede libero dopo essere incappati in un posto di controllo dei Carabinieri della Stazione Roma Settecamini allestito a pochi metri dall’ingresso del loro insediamento.

Mai presa la patente

I ragazzi stavano circolando a bordo di un’auto: il conducente – un 29enne con precedenti – è stato deferito poiché sorpreso senza patente di guida, mai conseguita; nelle sue tasche è spuntata anche una modica quantità di hashish che gli è costata anche la segnalazione alla Prefettura in qualità di assuntore di droghe.

Nome falso per il passeggero: aveva un decreto di espulsione

Invece, il passeggero – un 26enne con precedenti – ha tentato di fornire un nome falso per coprire la sua reale identità, che è stata comunque accertata dai Carabinieri. Con il suo vero nome, è emerso in banca dati un provvedimento di espulsione emesso dalle Autorità di Rovigo a luglio dello scorso anno.

Il giovane, denunciato per false attestazioni sull’identità personale, è stato accompagnato all’Ufficio Immigrazione per l’attuazione del provvedimento.

L’auto su cui viaggiavano, non risultata rubata, è stata sequestrata e affidata ad un deposito giudiziario.