Roma, cercano di rubare uno scooter dietro viale Marconi: Carabinieri arrestano due persone

Ladri tentano di rubare uno scooter nei pressi di viale Guglielmo Marconi a Roma: residenti vedono la scena e attivano il 112.

Nuovo tentativo di furto nella zona dell’XI Municipio di Roma. L’episodio, in questo caso, si è tradotto nel tentativo di portare via uno scooter, posteggiato nelle vicinanze di viale Guglielmo Marconi. Durante la serata di ieri, due soggetti si sono avvicinati al mezzo di trasporto e avrebbero cominciato a scassinarlo nel tentativo di sottrarlo ai legittimi proprietari. Una scena vista fortunatamente dai residenti che abitavano in una palazzina della zona, che dal balcone hanno osservato tutta la scena e avvisato le forze dell’ordine.

Il tentato furto dello scooter a Roma: la vicenda

L’episodio si è svolto a via Stefano Longanesi, una strada privata collegata a piazzale della Radio. Qui due soggetti si sono inseriti nella stradina nella giornata di ieri, attirati dalla presenza di uno scooter posteggiato in quello spazio condominiale. Probabilmente armati di oggetti da scasso come cacciaviti, i ladri si sarebbero avvicinati alla moto e avrebbero provato a scardinare il sellino dello stesso mezzo.

L’intervento dei condomini di viale Marconi

Necessario e cruciale si è rivelato l’intervento dei condomini, che sono stati attratti dagli strani rumore provenienti dalla strada privata. Davanti agli occhi si sono trovati due soggetti, che in maniera molto goffa cercavano di portare via uno scooter appartenente a un condomine della stessa palazzina. Subito sono state allertate le forze dell’ordine attraverso il numero di emergenza del 112, con i Carabinieri che arrivati sul posto hanno colto i ladri in flagrante.

L’arresto dei due ladri a Roma Sud

I militari dell’Arma, arrivati sul posto, hanno subito effettuato il riconoscimento dei due uomini: è risultato fossero persone di etnia rom e che vivevano in un vicino campo nomadi della zona. I soggetti erano impegnati a smontare il sellino al momento dell’arresto, probabilmente cercando degli oggetti che erano tenuti all’interno del vano della stessa motocicletta.

In aggiornamento