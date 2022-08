Roma, cercano di scassinare le Poste ma vengono visti dalle telecamere: (FOTO)

Avevano preparato tutto. Felpa, cappuccio, mascherina per non essere riconosciuti, e via “all’opera”. I due uomini hanno cercato di scassinare il Centro di Distribuzione Roma Eur, che lavora quotidianamente corrispondenza e pacchi. ‘Peccato’ però, per loro, che sopra le loro teste c’erano diverse telecamere di sicurezza che hanno filmato tutto.

Furto alle Poste

Le immagini delle telecamere di sicurezza hanno ripreso tutto e, in tempo reale, sono arrivati agli operatori della Situation Room della Capitale. Ovvero, il centro di sorveglianza competente per il territorio. I due quindi, erano “sorvegliati” fin dal primo momento. Hanno cercato ben due volte di entrare, nessuna delle due è andata a buon fine. Le Forze dell’Ordine sono state immediatamente allertate e hanno proceduto al loro fermo.

Il video

Dal video è ben visibile che i due sono arrivati con una macchina bianca che li ha aspettati tutto il tempo prima che finissero il tutto. Si guardavano intorno e con tutta la loro forza hanno cercato di distruggere le porte d’ingresso, ma sempre invano. In particolare uno, che neanche per un secondo ha controllato se qualcuno lo stesse guardando. L’altro invece, controllava la strada. Ma non ha mai alzato lo sguardo all’insù per capire se ci fossero telecamere.