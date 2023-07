Roma: chi è “Free park”? Il giustiziere delle auto parcheggiate male colpisce ancora (FOTO)

Cari habitué della sosta selvaggia, avete le ore contate. Da qualche giorno è cominciata la caccia a chi parcheggia la propria auto in doppia fila, sulle strisce pedonali o, comunque, in luoghi non consentiti. E a Roma, come sappiamo, il fenomeno è talmente diffuso da apparire ai più, ormai, una quotidiana normalità. E se prima gli autori di tali gesta venivano ‘puniti’ da qualche ignoto passante con il classico gesto dei tergicristalli alzati, ora l’incolumità delle loro auto è in serio pericolo.

È caccia a ‘Free Park’

Scatenati i social dopo la diffusione delle prime gesta, ormai almeno quattro, dell’ignoto giustiziere dei cittadini che scientemente decidono di parcheggiare in divieto di sosta. ‘Parcheggio Libero’, questo il messaggio che potrebbe ritrovarsi sulla fiancata a colpi di vernice chi adotta comportamenti del genere. Una bella noia, sicuramente frutto di vandalismo, e peraltro intrisa di una bella dose di sarcasmo passivo aggressivo. Come a dire: “Bravo, fa come ti pare, continua così“. E per un po’, perlomeno, lo sventurato e maleducato automobilista sarà esposto alla gogna cittadina. Un giustiziere de’ noantri, insomma, che nonostante deturpi beni privati infrangendo la legge, sta raccogliendo decine e decine di attestati di stima da parte di chi il fenomeno della sosta selvaggia proprio non lo tollera più. “È il minimo che gli poteva capitare. Parcheggiare sui posti riservati alle persone con disabilità è inaccettabile” dice un cittadino. Ancora: “Noi stiamo con Free Park!“, esclama un altro. E Poi: “Bene, così la prossima volta ci pensano su due volte. Io amo Free Park“. Questo il tenore dei commenti sui social.

Giustizia fai-da-te a Roma

Sia chiaro. Il comportamento corretto da adottare in questi casi è quello di chiamare le autorità preposte, non quello di vandalizzare le auto. Ma vista la solidarietà incassata da questo supereroe urbano è evidente che in qualche modo questa sorta di giustizia fai-da-te trovi l’approvazione di molti cittadini. Infatti c’è chi dice: “Ovvie conseguenze di quando le autorità preposte sono latitanti ed inutili. E andrà sempre peggio“. Le azioni di Free Park al momento si sono concentrate nella zona del Tuscolano e siamo a conoscenza di almeno quattro ‘imprese’. Lo scorso 25 giugno è stato preso di mira un Suv bianco, due giorni fa invece una Mazda Mx-30, queste le azioni più popolari. Quindi cari romani, siete avvisati. Comportatevi bene.