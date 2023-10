Roma. Chiamati per lite in famiglia, i carabinieri trovano armi e droga: arrestata coppia

Arrestata una coppia nel territorio di Castel Madama, alle porte di Roma. I Carabinieri credevano di trovarsi a fronteggiare l’ennesima lite di famiglia, come se ne vedono in tante operazioni di pubblica sicurezza nei vari comuni italiani. In realtà, e con loro sorpresa, si sono trovati a far fronte a una nascondigli di armi e soprattutto un magazzino della droga, con la sostanza stupefacente probabilmente venduta nella zona del Tiburtino.

La coppia arrestata alle porte di Roma

La coppia, formata da due persone italiane, è stata fermata con il sospetto di essere gravemente indiziati per possesso di armi da fuoco e droga. La vicenda si è svolta lo scorso giovedì sera, 12 ottobre 2023, quando la donna ha chiamato le forze dell’ordine per chiedere un intervento immediato: al telefono, avrebbe detto come il compagno la stesse minacciando di morte con una pistola.

L’irruzione dei Carabinieri in casa

Arrivati subito sul posto, i Carabinieri hanno trovato l’uomo in forte stato di agitazione. Ai loro occhi, è comparso armato di coltello e con un atteggiamento minaccioso verso la propria compagna. I militari dell’Arma hanno subito disarmato il soggetto e poi lo hanno identificato, iniziando successivamente una perquisizione della casa a operazioni concluse. Tra gli armadi, hanno rinvenuto una pistola carica, di provenienza rubata, carica e pronta per l’uso.

La casa era probabilmente di pusher

Dopo il ritrovo dell’arma da fuoco, le indagini hanno trovato anche della droga all’interno dell’abitazione. In angoli nascosti della casa, infatti, era nascosta almeno un chilo di cocaina, accompagnata da circa 4 mila euro in contanti, provenienti probabilmente dall’attività di spaccio. In un’azione congiunta avvenuta con la Procura di Tivoli, entrambi i fidanzati sono stati tratti in arresto. Il 45enne è stato condotto in carcere dopo il rito direttissimo, mentre la sua compagna, al momento, è in attesa della data per il proprio processo, che evidenzierà se sia colpevole o meno per la presenza di droga in casa sua.