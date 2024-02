Roma, chiusa discoteca al Flaminio: risse e aggressioni nel locale

Chiusa nota discoteca di Roma Nord nel quartiere Flaminio: all’interno del locale gravi problemi di ordine pubblico negli ultimi mesi.

Operazione della Polizia di Stato nella giornata di ieri, che dopo diverse segnalazioni da parte della cittadinanza ha deciso di chiudere una nota discoteca nella zona del Flaminio a Roma. L’attività che era puntuale ritrovo per i giovani di Roma Nord nel weekend, da diverso tempo veniva segnalata dalla cittadinanza per problemi di ordine pubblico e musica ad alto volume.

La chiusura della discoteca a Roma

L’annuncio è arrivato dalla cittadinanza che vive la zona del Flaminio, che ha ripreso il provvedimento della Questura di Roma messo sulla saracinesca dell’attività d’intrattenimento. La discoteca, molto nota in quel quadrante cittadino e con sede a via Giuseppe Sacconi, vede una chiusura temporanea di 8 giorni, raccogliendo l’apprezzamento dei residenti locali.

Le motivazioni attorno alla chiusura temporanea del locale notturno

All’interno del club, come rilevato dagli agenti di Polizia, sarebbero avvenuti diversi episodi di aggressione. Il primo ai danni di un ragazzo, che durante una serata è stato colpito da una vasca in metallo per il ghiaccio. L’azione ha provocato un taglio sulla testa del giovane, con il responsabile del lancio che ancora non è stato individuato dalle forze dell’ordine.

Un altro episodio sarebbe scaturito verso altri due giovani clienti, questa volta aggrediti alle spalle. Secondo le piste d’indagine sulla vicenda, l’aggressione sarebbe partita per futili motivi e con i responsabili che ancora non stati trovati.

La reazione dei residenti alla chiusura temporanea del locale

Secondi i cittadini che vivono nei pressi di via Giuseppe Sacconi, la situazione con la discoteca era diventata insostenibile da tempo. Non solo evidenti problemi di ordine pubblico con le aggressioni avvenute, ma anche situazioni dove spesso e volentieri veniva a mancare la quiete pubblica per la musica ad alto volume del locale. Musica che, a detta di una residente, era possibile sentire anche a diversi isolati di distanza. Più di qualche residente, visto ciò e le segnalazioni poste, si augura una chiusura definitiva del locale.