Roma, chiusi due locali a San Lorenzo: alcool a tutti e a tutte le ore

Roma. Il fine settimana è arrivato, e lo spettro della ”Malamovida Capitale” ritorna come un revenant. Un incubo per i cittadini residenti nelle principali zone prese d’assalto da giovani e meno giovani che vogliono divertirsi ed espiare le inibizioni della settimana lavorativa. Nella serata di ieri, venerdì 25 marzo, i controlli si sono concentrati soprattutto nel quartiere di San Lorenzo.

San Lorenzo: 2 locali chiusi nella serata del 25 marzo

Massima attenzione è stata rivolta ai locali e agli esercizi che con molta disinvoltura concedono a bere alcool anche ai minori durane la serata. Sotto la lente di ingrandimento della Questura e della Locale sono finiti diversi “esercizi di vicinato”. Il bollettino parla di 5 locali in totale scovati mentre svolgevano la loro attività in maniera non proprio consona e regolare.

Leggi anche: Roma, controlli a raffica a San Lorenzo: chiusi 3 locali

Covid e vendita di alcool ai giovanissimi

Due di questi sono stati chiusi. Il primo è stato chiuso per ben 7 giorni (ex articolo 100 del TULPS). Il secondo, invece, lo hanno chiuso chiuso per 3 giorni a causa di varie difformità rispetto alla normativa di contrasto alla diffusione del Covid. Infine, gli ultimi 3 locali sono invece stati sanzionati per la vendita di alcolici oltre l’orario stabilito in ordinanza. Nella stessa circostanza diverse persone sono state sanzionate per il consumo di alcolici in strada al di fuori dell’orario consentito.