Roma, chiuso temporaneamente il GRA per incendio: info sul traffico, via Tiburtina bloccata

A causa di un incendio il Grande Raccordo Anulare è stato, provvisoriamente, chiuso al traffico all’altezza dello svincolo con Via Tiburtina (km 29,800). Il provvedimento è stato preso in via precauzionale a causa del fumo che invade le carreggiate in entrambe le direzioni.

Nel dettaglio

Il traffico, nelle due direzioni, è stato temporaneamente indirizzato in uscita su via Tiburtina. Sul posto il personale Anas, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco che in questo momento stanno gestendo l’emergenza. Il Raccordo si riaprirà al traffico non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per il transito.