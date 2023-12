Roma Chocolate 2023 da oggi 8 dicembre una tre giorni di “dolcezza” in piazza Risorgimento

Feste di Natale, vacanze, cenoni in famiglia ma anche degustazioni e tanti, tanti, dolci. Protagonista indiscusso del primo ponte di Natale è il cioccolato. Torna nella Capitale il “Roma Chocolate”, per l’edizione 2023 allestito al centro di Roma, a piazza Risorgimento.

Una passeggiata tra gli stand, aperti dalle ore 10.00 alle ore 22.00 dove si potranno assaggiare i migliori prodotti dagli artigiani del cioccolato: praline, cioccolatini, tavolette, ma anche decorazioni per l’albero di Natale, statuine per il presepe, torroni e tante idee regalo.

Roma Chocolate 2023: prelibatezze per tutti i gusti dall’8 dicembre

RomaChocolate presenta la manifestazione interamente dedicata al cioccolato artigianale con degustazioni, prodotti dolciari, maestri cioccolatieri, laboratori didattici per adulti e bambini. Tanti cooking show realizzati da pasticcieri e laboratori dedicati al cioccolato e alle sue molteplici sfaccettature a cui si può partecipare gratuitamente.

Stand di maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia proporranno una variegata quantità di creazioni artigianali, tutte realizzate con finissimo cacao. Non solo tavolette ma anche originali decorazioni e idee regalo. Come sempre i golosissimi manufatti creati dagli artigiani italiani saranno prodotti con cioccolato di alta qualità. Prodotti bio o dedicati ai vegani e tante degustazioni. Cioccolata vegan, praline, tavolette, cioccolatini e creme spalmabili rendono questo appuntamento imperdibile per i più golosi.

Cos’è Roma Chocolate?

Il Roma Chocolate rappresenta uno degli eventi più dolci d’Italia, di grande affluenza soprattutto sotto le festività natalizia. Diventato ormai, una tappa immancabile nella Capitale e ai Castelli Romani, è una fiera interamente dedicata al cioccolato con numerosi stand provenienti da ogni parte della penisola.

Roma Chocolate nasce da una grande passione per il “cibo degli Dei”. Il desiderio dei fondatori era quello di portare nella Capitale la cultura del buon cioccolato di altissima qualità. La Festa del Cioccolato di Roma è ormai una realtà consolidata che si rinnova ogni anno, una festa rivolta ai bambini, alle famiglie, a giovani e adulti che vogliono deliziare il proprio palato degustando prelibatezze realizzate con finissimo cacao. Durante le manifestazioni si possono trovare solo prodotti realizzati da mani esperte come quelle degli artigiani e dei maestri pasticceri di Roma Chocolate.