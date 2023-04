Roma, cibi mal conservati e la cucina sporca: sanzionato un ristorante di San Basilio per carenze igieniche

Nuovi controlli presso le attività di ristorazione di Roma, con i poliziotti che questa volta hanno effettuato dei sopralluoghi all’interno del quartiere di San Basilio. In tal senso, è stato trovato un ristorante in una condizione di forte carenza igienica. Come in “Cucine da incubo” dello chef Antonino Cannavacciuolo, sembrava di entrare in un’attività di ristorazione lasciata alla sporcizia e la disorganizzazione. Una condizione dove gli agenti, successivamente al sopralluogo, hanno dovuto sanzionare il locale nella speranza che dalle prossime volte si tuteli di più la qualità del servizio, e dei prodotti, verso il cliente.

Il ristorante sporco nella zona di San Basilio

Continuano i servizi ad Alto Impatto disposti dal Questore su tutto il territorio capitolino. Nei giorni scorsi, nel solo quartiere di San Basilio, i controlli hanno visto coinvolti, oltre agli agenti della Polizia di Stato del IV Distretto San Basilio, quelli dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, le unità cinofile della Questura di Roma e gli ispettori della ASL Roma 2.

Nel corso delle attività, orientate alla prevenzione e repressione dei reati, sono stati eseguiti dei controlli mirati presso le stazioni della metro B Ponte Mammolo e Rebibbia. Sono stati effettuati anche diversi posti di controllo improntati alla massima visibilità, con l’obiettivo di innalzare la percezione della sicurezza da parte della cittadinanza, in particolare nelle zone di Settecamini, Case Rosse e Colli Aniene. Controllate 6 attività commerciali nei quartieri Nomentana, Rebibbia e Tiburtina: nel corso delle ispezioni sono state elevate diverse sanzioni, per una cifra complessiva di circa 1000 euro. Una sala slot è stata contravvenzionata per aver violato le disposizioni relative all’orario d’uso delle apparecchiature; in un panificio e in un ristorante, inoltre, sono state riscontrate gravi carenze igieniche, mentre in un bar, sottoposto a controllo, sono stati intercettati numerosi clienti con precedenti di polizia.