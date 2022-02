Roma, cibo pessimo agli ''All you can eat'': su 66 controlli, 58 non passano il test. 1396 tonnellate di pesce sequestrato

Roma. Un’operazione lunga e complessa, sin dalla sua portata, che si è conclusa solamente nelle ultime ore. Il suo nome era “Metropoli”, ed ha impegnato gli agenti in due lunghe giornate di ispezione nelle città di Roma e Milano. La finalità è stata quella di garantire la provenienza del prodotto ittico che giunge sui tavoli della ristorazione, a beneficio della qualità offerta ai consumatori.

In particolar modo, si sono passati in rassegna i ristoranti che vendono prodotti ittici con operatori della ristorazione etnica-orientale che promuovono formule “All you can eat”. Una serie di verifiche volta a contrastare anche il fenomeno che correla il taglio dei costi alla scarsa qualità del prodotto servito.

L’operazione, in particolare, si è sviluppata nei giorni di giovedì 24 e venerdì 25 febbraio ed ha visto impegnati nelle due grandi città, 60 ispettori pesca della Guardia Costiera, organizzati in 10 team su Milano e 10 su Roma. Ecco il risultato dei controlli effettuati sul territorio di Roma:

Esercizi commerciali ispezionati 66 Sanzioni amministrative elevate 58 Importo totale sanzioni € 92.300,00 prodotto ittico sequestrato 1396 tonnellate