Roma, circolo culturale diventa piazza di spaccio per droga e vendita di alcol: arrestato il presidente

Circolo culturale di San Lorenzo diventa la notte una piazza di spaccio per la malamovida di Roma: l’intervento della Polizia.

Storie di droga e malamovida, quello che ha portato alla chiusura di un circolo culturale a Roma. La struttura, presente nella zona di San Lorenzo, da diverso tempo non offriva solamente dei segmenti culturali per la cittadinanza: nelle ore serali si trasformava in una piazza dove acquistare alcol a prezzi irrisori e soprattutto droga. Le forze dell’ordine, che hanno indagato per mesi sulla vicenda, hanno posto in arresto il presidente dell’associazione.

Circolo culturale diventa piazza di spaccio a Roma

Il circolo era molto frequentato dagli amanti della movida di San Lorenzo, che la struttura che garantiva quasi ogni sera una serata all’insegna dello sballo. L’attività è stata posta sotto sequestro per 15 giorni, considerato come i gestori vendevano in maniera abusiva bevande alcoliche e alimenti senza nessun permesso o licenza di ristorazione. Gli occhi sul circolo culturale erano stati messi dopo diverse segnalazioni, che descrivevano nello spazio attività legate allo spaccio di stupefacenti. Droghe che, effettivamente, sono state trovate anche durante il blitz degli agenti della Polizia di Stato.

Gli arresti nel quartiere di San Lorenzo

Per la vicenda, sono finiti in manette il presidente del circolo culturale e un suo dipendente. Secondo le indagini, potrebbero aver avuto un ruolo cardine all’interno della piazza di spaccio che si era creata all’interno del loro locale. Un mercato molto fruttuoso, che vedeva tra i propri clienti molti protagonisti della malamovida di San Lorenzo: facendo riferimento agli atti d’indagine, molte persone acquistavano in questo spazio la droga, per poi andare a consumare le sostanze nelle strade meno in vista del quartiere o nelle aree limitrofi.

Le forze dell’ordine, dopo questa operazione, hanno effettuato una nuova iniziativa anti-degrado all’interno del quartiere di San Lorenzo. Nelle operazioni di decoro, sono intervenuti anche gli uomini dell’AMA, la Polizia Locale di Roma Capitale e la Sala Operativa Sociale del Comune.