Roma, ‘Città del Rugby’ a Spinaceto monumento allo spreco: 32 milioni di euro per diventare deposito di auto rubate e rifiuti (VIDEO)

Sarebbe dovuto essere un centro polifunzionale, con piscine e palestre. Almeno tre vasche per il nuoto, uno spazio enorme da utilizzare come palestra coperta, sale per le varie discipline e persino una spa, oltre a un ristorante e diverse attività commerciali. E poi ancora, all’esterno, gli spazi per gli sport come il rugby, ma anche il pattinaggio. Quello che doveva essere la “Casa del rugby”, a Roma, in via Augusto Renzini, a Spinaceto, a ridosso della Pontina, adesso è solo un monumento allo spreco. L’ennesima struttura abbandonata dove sbandati e senzatetto trovano rifugio e dove i malviventi sanno di avere un punto di ritrovo per poter commettere con tutta tranquillità reati di vario genere.

Come spacciare, o portare le auto rubate, da smontare con calma per poi dare alle fiamme i pezzi non utilizzabili. La struttura, che sarebbe dovuta entrare in funzione nel 2004, è costata al Comune di Roma – o meglio alle tasche dei suoi cittadini – 32 milioni di euro. Soldi spesi malissimo, visto che l’impianto sportivo, che avrebbe dovuto ospitare la squadra di rugby di Roma, non ha avuto la fortuna che avrebbe meritato.

Abbandonato da anni

La struttura è stata abbandonata dopo il fallimento da parte della società costruttrice. I debiti fatti dalla ditta sono stati assorbiti dal Comune, che se ne è dovuto far carico. Il progetto prevedeva una città dello sport all’avanguardia, con materiale di pregio, ovviamente rubato e devastato da chi, nel tempo, ha fatto irruzione nella struttura.

Poi, lo scorso anno, l’idea di ristrutturarla e rivalorizzarla grazie ai fondi del PNRR. La proposta fu lanciata dai consiglieri di Fratelli d’Italia, ma – ad oggi – lo stato della struttura è sempre lo stesso: di totale abbandono. Fuori e dentro cumuli di rifiuti, auto fatte a pezzi e date alle fiamme. Da una parte si vedono panni stesi, segno che qualcuno vive qui dentro.

Il “tour”

Marco Doria, ex delegato all’ambiente e ai rifiuti nel VI Municipio, nel corso del suo ormai consueto “Mondezza Tour“ in giro per la Capitale. “All’interno della struttura c’è davvero di tutto – ha dichiarato – ed è un peccato che sia lasciata in questo stato, quando si potrebbe rivalutare e mettere a disposizione dei cittadini”. Nella struttura, che da tempo è tenuta sott’occhio in quanto si sospetta che venga utilizzata anche per il traffico illecito di rifiuti anche tossici, è andatonel corso del suo ormai consueto ““ in giro per la Capitale. “All’interno della struttura c’è davvero di tutto – ha dichiarato – ed è un peccato che sia lasciata in questo stato, quando si potrebbe rivalutare e mettere a disposizione dei cittadini”.

“Ho documentato con dei video quello che si trova all’interno: la struttura è vastissima, descriverla non rende l’idea, occorre vedere per capire la devastazione che c’è in questo posto”.