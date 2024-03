Roma, colpo al mercato del crack nella Capitale: 11 arresti

Colpo al mercato del crack a Roma: Carabinieri mettono in piedi un’operazione tra il Centro Storico e il Quarticciolo.

Colpo al mercato del crack dentro Roma, con un blitz dei Carabinieri che si è svolto durante le prime luci dell’alba. I militari dell’Arma hanno setacciato più quadranti della Capitale contemporaneamente, portando avanti un’operazione che ha interessato l’area del Centro Storico e delle periferie situazione nella zona Est della Città Eterna. I controlli effettuati, hanno permesso ai militari di compiere 11 arresti.

L’operazione contro il mercato del crack a Roma

Da diversi mesi i militari stavano indagando sul giro della droga all’interno della Città Eterna, dedicandosi soprattutto alle sostanze che stanno vedendo un aumento della vendita all’interno del territorio comunale romano. A questo proposito, le piste d’indagine hanno portato al mercato del crack tra il Centro Storico e Roma Est, con la vendita capillare di una delle droghe più pericolose al giorno d’oggi.

Gli arresti effettuati dai Carabinieri tra il Centro Storico e Roma Est

I Carabinieri sono tornati nel quartiere del Quarticciolo, dove le indagini hanno mostrato un fiorente commercio del crack da parte degli spacciatori locali. Qui sono finiti in manette quattro pusher egiziani, provenienti dall’Egitto e la Tunisia, già conosciuti alle forze dell’ordine per reati legati allo spaccio di droga e ritenuti senza fissa dimora. In loro possesso, al momento dell’arresto, tenevano 54 dosi di sostanza stupefacente, rintracciate come crack e cocaina pronta per il mercato.

Sempre nel quartiere del Quarticciolo, altri due arresti sono avvenuti ai danni di pusher locali. Gli spacciatori sono colti in flagrante dai Carabinieri arrivati sul posto, mentre prelevavano della droga da un piccolo nascondiglio creato in un’intercapedine presente all’interno di un marciapiede. Nel piccolo ripostiglio della droga, i Militari hanno rinvenuto 16 dosi di crack pronti per il commercio, con soldi provenienti dall’attività illecita.

All’interno del Centro Storico di Roma, i controlli hanno fermato un’automobilista sospetto. L’uomo, risultato essere un 32enne con residenza a Roma, aveva a bordo elevate quantità di droga. Nascoste nel portabagagli infatti stava trasportando 18 involucri di crack e 29 di cocaina. Poco distante, in zona Quirinale, un cittadino della Mauritania è stato colto in flagrante mentre provava a disfarsi di diverse dosi di crack.