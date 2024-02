Roma, colpo allo spaccio di droga: 15 arresti in maxi blitz dei Carabinieri

Nuovo blitz anti droga all’interno della Città Eterna: Carabinieri intervengono nella maggiori piazze di spaccio di Roma.

Maxi operazione per il contrasto della droga a Roma. Dopo essere intervenuti sul territorio del Centro Storico, i Carabinieri hanno effettuato una nuova operazione nelle piazze di spaccio legate ai territori di periferia. In tal senso, i militari dell’Arma sono tornati a muoversi nei quadranti del II, IV e VI Municipio di Roma, dove hanno trovato nuovamente un mercato fiorente legato al commercio delle sostanze stupefacenti.

L’operazione contro le piazze di spaccio di Roma

Il primo intervento è avvenuto nel quartiere del Nuovo Salario, realtà cittadina che già era passate alle cronache su questo giornale per episodi legati allo spaccio di droga. Le manette sono arrivate per un pusher locale, colto sul fatto mentre cedeva dosi di cocaina alla propria clientela e intascava denaro dalla vendita della droga pesante. Come hanno precisato i Carabinieri, l’uomo era già noto alle forze dell’ordine per episodi legati allo spaccio delle sostanze stupefacenti.

L’azione dei militari dell’Arma, all’alba di oggi, è entrata anche nelle piazze di spaccio di Cinecittà e San Basilio. Qui i Carabinieri non solo hanno fermato i vari pusher che tenevano viva la piazza per la vendita delle sostanze stupefacenti, ma hanno sequestrato anche grandi quantitativi di droga. Gli agenti, con una delicata indagine e ispezione dei locali dove si vendeva la sostanza stupefacente, sono riusciti a individuare i luoghi dov’erano sistemate le dosi di hashish e crack, con le sostanze già confezionate e pronte per essere messe sul mercato.

Nuovo blitz nel quadrante del Quarticciolo

I Carabinieri sono rientrati anche al Quarticciolo, quartiere noto alle cronache per lo spaccio di droga e numerosi episodi legati alla delinquenza. Qui i militari sono riusciti a catturare un noto pusher di origine brasiliana, specializzato nella vendita di diverse droghe. All’interno dei locali dove operava per lo spaccio di droga, sono state rinvenute cocaina, marijuana e hashish in grandi quantitativi.

I militari hanno voluto sorvegliare anche le aree vissute dai giovani e dalla movida romana, operando un’azione di contrasto alla droga anche su piazza Trilussa e all’interno della Stazione Tiburtina.