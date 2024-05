Roma, colpo all’Ufficio Postale nel Centro Storico: Direttore costretto a consegnare i soldi sotto minaccia

Rapina all’interno di un Ufficio Postale nel Centro Storico di Roma: il colpo è stato messo a segno da un ladro col volto coperto.

Nuovo colpo in un Ufficio Postale di Roma. La situazione oggi ci arriva direttamente da Centro Storico, dove un rapinatore è entrato in azione a pochi passi da via Veneto. Il soggetto si è presentato alla chiusura dell’attività, minacciando prima una cassiera e poi il direttore della filiale. Armato, è riuscito a spaventare il dirigente apicale dell’ufficio, che impaurito gli ha permesso di scassinare alcuni cassetti e portare via una considerevole somma di denaro.

Colpo all’Ufficio Postale di Roma

L’episodio è avvenuto all’Ufficio Postale di via Sicilia, nel quartiere Ludovisi. Intorno alle 14:30 si è presentato nella filiale un uomo con il volto coperto: aveva addosso un casco e la mascherina davanti al naso e la bocca. Armato di pistola, ha minacciato una dipendente alla casa: la donna, fatta sedere, ha fatto vedere come nel suo sportello non vi fossero soldi. Motivo che ha spinto il rapinatore a farla alzare in piedi e condurla alla cassa.

Le minacce al Direttore della Posta

In un momento di distrazione del rapinatore, la donna è riuscita a chiamare le forze dell’ordine attraverso il 112. Un episodio che ha fatto arrabbiare notevolmente il rapinatore, che non ha desistito nella propria opera di svaligiare la Posta. Le minacce si sono concentrate sul Direttore della filiale, che ha dovuto cedere alle pretese del ladro per non farsi sparare. Pur non aprendo la cassaforte blindata, avrebbe ceduto degli arnesi per aprire diversi cassetti della banca: aree dov’erano depositate somme di denaro per un valore complessivo di 400 euro. Ottenuti i soldi, il ladro si è dato velocemente alla fuga a bordo dello scooter.

All’arrivo delle forze dell’ordine, il malvivente aveva già fatto perdere le proprie tracce. Nell’episodio, al di là della paura dei dipendenti, nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita.