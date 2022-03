Roma, colpo da 500 mila euro a Torpignattara: preso ventenne

Un colpo che da maestro. Probabilmente neanche lui poteva immaginare che dentro quella borsa, asportata con destrezza da un’auto, potessero esserci gioielli dal valore di mezzo milione di euro. Ma proprio l’enorme valore della refurtiva ha fatto scattare minuziose indagini che hanno portato a individuare il colpevole, nonostante avesse il volto coperto.

Il furto da 500 mila euro

E’ successo nella mattinata del 5 agosto a Roma. Un giovane con il viso travisato parzialmente riusciva ad avvicinarsi all’auto della titolare di due negozi di Compro Oro a Torpignattara. La donna, che stava parlando con un suo dipendente, aveva poggiato la borsa nel sedile della vettura.

L’auto era parcheggiata in via di Acqua Bullicante, proprio di fronte uno dei suoi negozi. Tutto è successo in pochi istanti. Il ragazzo ha infilato la mano nell’auto e ha asportato la borsa con all’interno i gioielli, poi è fuggito a bordo di uno scooter guidato da un complice che lo stava aspettando.

Le indagini della polizia

La donna ha immediatamente chiamato la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile di Roma che hanno avviato le indagini. E questa mattina, al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, gli agenti della Sezione “Reati contro il Patrimonio” hanno arrestato un ventenne romano.

I poliziotti sono riusciti a risalire al ragazzo grazie alle analisi dei dei tabulati di traffico telefonico ed individuazioni fotografiche. Per il giovane, accusato di furto aggravato, è stata riconosciuta al momento la misura degli arresti domiciliari da parte del Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale.