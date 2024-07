Roma, colpo nel negozio di scarpe in centro: bottino da 190.000 euro

Colpo grosso nella notte in centro a Roma. Un negozio di scarpe situato in Piazza di Trevi è stato visitato dai ladri.

La banda, dopo aver danneggiato la porta di ingresso e ottenuto l’accesso all’interno dei locali, ha svaligiato il negozio asportando circa 400 paia di calzature per un valore complessivo di 20.000 euro. In più, dentro ad una cassaforte presente sempre nella struttura, i malviventi hanno portato via 20.000 euro in contanti che erano all’interno insieme a 5 Rolex dal valore totale di 150.000 euro. Sul caso indaga la Polizia.