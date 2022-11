Roma, confermata la condanna a un anno e 4 mesi per Raffaele Marra

Roma. Confermata la condanna in appello per Raffaele Marra, l’ex capo del personale del Campidoglio nonché ‘braccio destro’ di Virginia Raggi. L’uomo è stato condannato ad un anno e quattro mesi ed è accusato di abuso di ufficio per la nomina di suo fratello Renato a capo del dipartimento turismo del Comune. La nomina è poi stata ritirata.

La vicenda giudiziaria

I giudici di appello di Roma hanno accolto la richiesta avanzata dalla Procura e l’uomo è stato pertanto condannato a scontare un anno e quattro mesi di carcere. Marra è accusato di abuso di ufficio per quel che riguarda la nomina a capo del dipartimento del turismo in Campidoglio del fratello Renato. La vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto è la stessa che vide a processo anche Virginia Raggi,la quale tuttavia è stata assolta in primo e secondo grado dall’accusa di falso “perché il fatto non costituisce reato”.