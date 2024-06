Roma, controlli a tappeto dei Carabinieri: i quartieri interessati, arresti e denunce

Proseguono i controlli delle forze dell’ordine nei quartieri della Capitale. Nelle ultime ore le verifiche si sono concentrate nei quadranti di Centocelle, Gordiani, Quarticciolo, Osteria del Curato e Santuario. Quattro gli arresti e diverse le persone finite denunciate.

Carabinieri al lavoro per garantire un’estate sicura a cittadini e turisti. Ma non c’è solo il centro nel mirino dei controlli come dimostrano i servizi svolti dai Militari nelle scorse ore nelle zone tra Centocelle, Gordiani, Quarticciolo, Osteria del Curato e la zona del Santuario. Piazza dei Mirti, via dei Castani e all’area del terminal della metro Anagnina, questi alcuni dei luoghi-chiave presidiati sulla scorta di quanto stabilito in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Complessivamente, nel corso delle attività, i Carabinieri hanno arrestato 4 persone e ne hanno denunciate alla Procura della Repubblica altre 7, sanzionando amministrativamente poi ulteriori 20 cittadini. Circa 100 le persone identificate in tutto. I Militari hanno eseguito inoltre verifiche su 60 veicoli, a margine delle quali sono state elevate sanzioni al codice della strada per un importo di 5.000 euro.

Droga ma non solo: il bilancio delle attività

Per reati in materia di stupefacenti sono finiti in manette in particolare un egiziano di 21 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a cedere una dose di hashish ad un acquirente. E ancora sono stati arrestati un cittadino marocchino di 27 anni e un romano di 28, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sorpresi mentre cedevano sostanze stupefacenti a diversi acquirenti, prelevando le dosi da un vano contatore per l’acqua. Arrestato anche, in un’altra operazione, un cittadino tunisino di 32 anni, senza fissa dimora e con precedenti.

Non solo droga però. Un altro cittadino egiziano, di 30 anni, non è passato inosservato ai Carabinieri che lo hanno sorpreso a discutere sotto l’abitazione della ex compagna, nonostante fosse già sottoposto “al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa“. Motivo per cui il giovane è stato denunciato. Infine, 19 cittadini, sono stati sanzionati in via amministrativa e segnalati alla Prefettura di Roma per il possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente tra hashish, cocaina e marijuana, destinata ad uso personale.