Roma, controlli dei carabinieri a Settecamini: scoperto 1 kg di droga

Roma, arrestato 32enne a Settecamini per uso e detenzione di droga

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Tivoli, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato, in flagranza, poiché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un italiano, imprenditore, di 32 anni.

Intervenuti presso un’abitazione del popoloso quartiere periferico di Settecamini, in provincia di Roma, dove vi erano state numerose segnalazioni riguardanti uno strano movimento di pacchi sospetti, da un appartamento nel quale nessuno abitava. Dopo un mirato servizio di osservazione, i carabinieri hanno perquisito l’abitazione, in uso all’indagato ed hanno rinvenuto circa 1 kg di stupefacenti (tra hashish e marijuana) con diverso materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi, nonché la somma di 10.000 euro in contanti della quale non ha giustificato la provenienza.

L’uomo è stato condotto presso le aule di piazzale Clodio dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto.

Il precedente. Da Prenestino a San Giovanni, lotta allo spaccio: sequestrati oltre 10 kg di droga

Roma. Prenestino, Tor Bella Monaca, Primavalle, San Giovanni e Piazza Sempione. Sono 7 gli arresti effettuati nella Capitale dalla Polizia di Stato. Sono tutti gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sequestrati oltre 10 kg di droga.

I ripetuti controlli effettuati dalla Polizia di Stato presso le principali piazze di spaccio di Roma hanno permesso di arrestare 7 persone. Sono stati gli agenti del XIV Distretto Primavalle a sequestrare, a seguito di una strutturata attività di indagine iniziata su piazza Capecelatro, più di 9kg tra hashish e marijuana. Un ragazzo è stato fermato sulla piazza anzidetta con una parte dello stupefacente, circa 2 kg, in una busta di plastica ed è stato arrestato perché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.