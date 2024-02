Roma, controlli della Polizia Locale per la domenica ecologica: 1.700 controlli e 172 multe

Controlli da record della Polizia Locale di Roma Capitale per la domenica ecologica di ieri: agenti controllano 1.700 veicoli.

Piede di piombo della Polizia di Roma Capitale, che nella giornata di ieri ha intensificato i controlli il territorio della Città Eterna per la quarta domenica ecologica. I vigili hanno monitorato tutti i territori interessati dall’area a traffico limitato, portando a numeri da record i controlli sulle varie autovetture che circolavano nella zona comunale e le multe elargite verso i trasgressori.

I controlli della Polizia di Roma Capitale per la domenica ecologica

Nella quarta domenica ecologica della Capitale, i vigili hanno monitorato un’ampia fetta del territorio messa straordinariamente a traffico limitato. In queste zone, gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato circa 1.700 controlli, erogando poi 172 multe verso i trasgressori. Quest’ultima fascia di persone, come mostrano i verbali, individuati tra coloro che provavano a entrare nelle zone “off limits” della Città Eterna con macchine o altri mezzi inquinanti.

Gualtieri: “Domenica ecologica per una Roma più pulita”

L’iniziativa di creare una nuova domenica ecologica a Roma è arrivata dall’idea della Giunta del sindaco Roberto Gualtieri, che ha messo le politiche green tra le priorità di questa Amministrazione al governo della Città Eterna. Oltre a far circolare il minor numero di veicoli inquinanti per la città, il sindaco si è battuto per intensificare nel miglior modo i controlli verso i mezzi in circolazione nella giornata di ieri.

I controlli da record della Polizia Locale a Roma

Sono numeri da record quelli effettuati dalla Polizia Locale di Roma Capitale nella giornata di ieri. Si attestano vicino ai 1.700 i controlli effettuati sul suolo capitolino, oltretutto svolti solo una determinata fascia oraria della giornata. Come menzionato dai verbali sui vari controlli effettuati, gli agenti sono intervenuti la mattina le 7:30 e le 12:30, poi nel pomeriggio hanno coperto la fascia di tempo che va dalle 16:30 alle 20:30. In questi due lassi di tempo, i singoli agenti hanno notificato complessivamente 172 multe ai trasgressori.