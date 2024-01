Roma, controlli in periferia: focus sulle fermate metro Alessandrino, Torre Spaccata e Torre Maura

Controlli straordinari nella periferia Est di Roma, con particolare riferimento al quartiere Alessandrino e Torre Maura. Ispezionate a tappeto le attività commerciali, veicoli e identificate 120 persone.

II quartiere di Alessandrino e Torre Maura nel mirino dei controlli delle forze dell’ordine, per prevenire e limitare gli episodi di criminalità diffusa nella periferia Est di Roma. Sono 120 le persone che durante i controlli sono state identificate dai carabinieri della stazione Roma Alessandrina, grazie al supporto di reparti come quello della Compagnia di Roma Casilina e dei N.a.s. di Roma

Controlli a tappeto all’Alessandrino e al Casilino: identificate 120 persone

I controlli hanno interessato in particolar modo i quartieri dell’Alessandrino e di Torre Maura, con particolare riferimento alla via Casilina, nonché alle fermate della metropolitana linea C Alessandrino, Torre Spaccata e Torre Maura. Le operazioni erano finalizzate alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa nelle aree urbane della periferia, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il bilancio dell’attività ha portato all’identificazione di 120 persone, tra cui una persona denunciata a piede libero per porto di armi e oggetti atti ad offendere. Sono stati sottoposti a controllo inoltre 50 veicoli e ispezionate 2 attività commerciali con i carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità.

Senza patente e con armi nel portabagagli: fermato un 19enne tunisino

Nello specifico, i Carabinieri a seguito di un controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un 19enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso alla guida della propria autovettura, privo della patente di guida poiché già revocata e pertanto è stato sanzionato ai sensi dell’art. 116 del codice della strada. A seguito della perquisizione veicolare il 19enne è stato trovato in possesso senza giustificato motivo di un bastone in legno occultato nel vano portabagagli, venendo così anche denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

I controlli effettuati alle attività commerciali hanno permesso ai Carabinieri del N.a.s. di Roma di sanzionare amministrativamente per 1.000 euro, un titolare di un bar, per violazioni in materia igienico-sanitaria relative alla produzione e alla conservazione di alimenti non a norma. A questo episodio si è aggiunto quello del titolare di una pizzeria, per violazioni in materia igienico-sanitaria relative alla mancata attuazione delle procedure di autocontrollo nella gestione degli alimenti, per una violazione amministrativa per 2.000 euro.