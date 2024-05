Roma, controlli nella periferia Est: 3 denunce e 2 persone sanzionate

I controlli hanno riguardato soprattutto Centocelle e Villa Gordiani.

Controlli anticrimine nella periferia Est di Roma, tra Centocelle e Villa Gordiani. I carabinieri della stazione di Roma Centocelle, coadiuvati dai colleghi della Compagnia di Roma Casilina, hanno svolto dei pattugliamenti in alcuni quartieri del V Municipio di Roma Capitale per il contrasto della criminalità nelle aree urbane di periferia. A margine dei controlli, sono state denunciata tre persone a piede libero ed elevate dai carabinieri due segnalazioni. In totale, i carabinieri hanno identificato 70 persone ed eseguito verifiche su 45 veicoli.

Denunciate due ragazze per violazione dei domiciliari e false dichiarazioni

Nel dettaglio, una cittadina spagnola di 27 anni, senza fissa dimora e con precedenti, è stata denunciata dai carabinieri, per la violazione della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Roma. Subito dopo, una 18enne originaria della provincia di Milano, è stata denunciata dai carabinieri, poiché, controllata dopo che aveva tentato di eludere i controlli delle autorità, ha fornito generalità false all’atto dell’identificazione.

Trovato in possesso di una “scacciacani”: denunciato un 40 enne

Invece, un cittadino somalo di 40 anni è stato denunciato dai militari, per porto di armi od oggetti atti a offendere, poiché a seguito di un controllo è stato trovato in possesso di un’arma giocattolo, priva del tappo rosso. Sorpresi con modiche quantità di stupefacenti del tipo hashish, due cittadini che sono stati segnalati alla Prefettura di Roma, quali assuntori di sostanze stupefacenti.