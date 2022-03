Roma, controlli sul territorio: 1.000 euro di sanzioni per un ristorante a Barberini

Roma. Non si fermano i controlli nella Capitale, soprattutto durante il fine settimana, quando le occasioni per i reati aumentano, e questo non soltanto di sera. I check da parte dei Carabinieri nelle ultime ore si sono concentrati prevalentemente sugli esercizi commerciali in alcune aree specifiche della città.

Ristorante di Roma sanzionato durante i controlli

Nello specifico, durante la mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione Roma Via Vittorio Veneto, unitamente ai colleghi del Nas di Roma, hanno eseguito verifiche presso alcuni locali situai in zona Barberini. Controlli di routine, per assicurarsi che le norme per il contenimento virale e tutto il resto fosse in ordine. Ma in uno di questi, il problema non era il Covid, ma altri agenti che sarebbero potuti proliferare dalle condizioni igieniche rilevate.

Leggi anche: Roma, se ne infischia delle regole e le infrange (quasi) tutte: chiuso locale a Testaccio

Multa di 1.000 euro per condizioni igienico-sanitarie

Al loro ingresso, i Carabinieri avevano già fiutato possibili problematiche, che poi i controlli approfonditi hanno confermato. L’esito è stato quello di una sanzione per 1.000 euro ai danni del titolare del ristorante controllato. Le condizioni igienico-sanitarie non erano certo delle migliori.