Roma: ‘Correte, mi hanno sequestrata’, accorre la Polizia, inviato l’elicottero

Da una parte della cornetta l’operatore, dall’altra una donna che chiedeva aiuto. E che ha raccontato di essere stata sequestrata in un casolare in via Casetta Mistici, a Roma. Immediatamente, quindi, gli agenti di Polizia sono intervenuti sul posto e ora stanno cercando di fare chiarezza, di capire cosa sia successo.

La chiamata della donna

La donna ha allertato le forze dell’ordine e questa mattina ha spiegato al telefono di essere stata sequestrata da un presunto pastore sardo, all’interno di un casolare di via Casetta Mistici.

L’elicottero in via Casetta Mistici

Sul posto è intervenuta la Polizia, anche con un elicottero. E ha passato al setaccio tutto il territorio, compreso il casolare e la zona lì vicino. Al momento, non è stato trovato nessuno: nessun pastore sardo, nessun sequestratore. E nessuna donna. Gli agenti ci hanno spiegato che stanno cercando di contattare la presunta vittima, ma il telefono squilla a vuoto.

Seguiranno aggiornamenti

(Foto Arianna Russo)