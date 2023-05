Corso Francia, c’è una crepa sotto al ponte: cittadini preoccupati e divieto per i mezzi pesanti

Roma. Nelle ultime ore sono state ricondivise sui social delle foto che ritraggono esplicitamente alcune crepe e spaccature sotto al ponte di Corso Francia. Inutile riportare e sottolineare i commenti e l’apprensione dei cittadini, con tutto il ventaglio di paure e timori per la presunta instabilità dell’infrastruttura. Proprio in queste ore la notizia sta creando un certo scalpore sui social. La psicosi, e la segnalazione, ad ogni modo, sono arrivate a partire dalla giornata di sabato scorso, 6 maggio 2023, a Roma nord: la via del Foro Italico che sta sopra corso Francia.

Crepe sul ponte di Corso Francia: il timore dei cittadini

“Crepe nel ponte di Corso Francia”

”Abbiamo segnalato lo stato di danneggiamento dei supporti del ponte della tangenziale est all’altezza di Corso Francia e chiesto alle Autorità competenti un intervento immediato atto a verificare le condizioni della struttura, la sua stabilità effettiva e a valutare un intervento volto a garantirne la messa in sicurezza.” – ha scritto l’esponente di Fratelli d’Italia nel Municipio XV Marco Ottaviani, pubblicando le foto delle condizioni del Ponte che vi proponiamo di seguito:

L’intervento della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco