Roma, crea un incidente andando contromano: giovane aggredisce i Carabinieri per non essere fermato

Carabinieri fermano un ragazzo contromano a Roma: il giovane, a bordo di una moto, aveva causato un incidente stradale

Poteva avere un esito ben più nefasto, la bravata messa in piedi da un giovane a Roma. Il ragazzo è stato scoperto dai Carabinieri mentre correva contromano con la propria moto: una corsa finita dopo il tamponamento di un’automobile. Il ragazzo, per non essere arrestato, avrebbe provato anche ad aggredire le forze dell’ordine: una situazione dove i militari, alla fine, l’hanno immobilizzato e poi bloccato con le manette ai polsi.

Corre in moto contromano a Roma

Il ragazzo è stato fermato nella giornata di ieri pomeriggio, quando alcuni automobilisti hanno segnalato la sua guida spericolata nel quadrante est della Città Eterna. Il giovane è stato immortalato mentre viaggiava tra via Casilina e Palmiro Togliatti contromano, a bordo della sua moto. Il centauro avrebbe forzato anche un alt dei Carabinieri, mettendo in piedi ulteriori manovre spericolate per fuggire ai militari.

L’incidente su via Palmiro Togliatti

Una fuga durata alcuni minuti, considerato come il giovane ha colpito contromano una macchina: questa stava percorrendo il corretto senso di marcia, quando la motocicletta è piombata addosso. Il ragazzo, caduto dalla moto, ha provato a respingere l’arresto da parte dei Carabinieri: ha cominciato a colpire e spintonare i militari, che solo dopo alcuni minuti sono riusciti a bloccarsi e porlo in arresto. Al momento dell’identificazione, il giovane è risultato essere un 24enne residente a Roma: nelle prossime ore potrebbe essere chiarita la sua corsa spericolata sulla Palmiro Togliatti, ma soprattutto perché correva contromano. Ulteriori controlli potrebbero arrivare sulla motocicletta, per verificare se sia stata rubata o meno. All’interno della strada, come sappiamo, è l’ennesimo episodio legato a un’escalation del degrado e soprattutto di microcriminalità: una situazione ormai segnalata da mesi dai residenti locali.