Roma, da oggi si fermano i servizi online del Comune: cosa sta succedendo

Stop dei servizi informatici del Comune per quasi quattro giorni: cosa sapere se si hanno delle pratiche in corso.

Pratiche ferme e servizi della pubblica amministrazione impantanati a ridosso del weekend. È lo stop che i servizi anagrafici di Roma Capitale osserveranno da venerdì 12 aprile fino al lunedì successivo. Un fermo tecnico-operativo che coinvolgerà l’intero sistema informatico dei servizi di anagrafe, stato civile ed elettorale e servizi online. Per questo motivo chi ha delle pratiche da elaborare dovrà attendere fino a lunedì mattina: è stato disposto dal Dipartimento Trasformazione Digitale dalle ore 15 di venerdì 12 aprile fino alla riapertura degli uffici, alle 8 di lunedì 15 aprile.

Fermo tecnico dei servizi anagrafici e online di Roma Capitale: le ragioni

Il ripristino del corretto funzionamento della piattaforma informatica in uso attualmente si è resa necessaria per consentire la migrazione dei dati dalla piattaforma attualmente vigente su un altro database, risolvendo in tal modo alcune criticità operative riscontrate. Dopo tali operazioni i servizi potranno riprendere regolarmente.

Per consentire le operazioni tecniche non sono stati programmati Open day nel fine settimana, utili al rilascio delle CIE, né negli ex Punti di Informazione Turistica, né presso i singoli Municipi.

Per quel che riguarda servizi indifferibili quali le denunce di nascita, di morte e i matrimoni programmati presso la Sala Rossa del Campidoglio, il complesso Vignola Mattei e le singole Sale Municipali, sono state indicate le modalità operative di predisposizione degli atti. Maggiori info a questo link https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-decentramento-servizi-delegati-e-citta-in-15-minuti.page