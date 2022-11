Roma, ‘Dammi tutti i soldi’: punta la pistola in testa al tassista e lo rapina

Una pistola tirata fuori all’improvviso. Poi la minaccia. “Dammi tutti i soldi o ti ammazzo”. E lui, il tassista che aveva caricato quell’uomo vestito bene, dall’aria rispettabile, che in un attimo sbianca, teme di sentirsi male. Prende i soldi e glieli consegna tutti, circa 100 euro. La rapina è avvenuta a Roma in viale Jonio, giovedì 24 novembre, all’una e mezza di notte.

Taxi preso alla stazione Termini

La corsa era iniziata alla Stazione Termini. Il conducente, un uomo di 52 anni, aveva fatto salire il viaggiatore senza avere alcun sospetto. L’aspetto dell’uomo era assolutamente normale, con abiti eleganti. Ma, per evitare di essere visto in volto, il rapinatore si è seduto nel sedile dietro al conducente, che non è così riuscito a cogliere i particolari del suo aspetto fisico.

“Devo andare in viale Jonio”, ha detto il cliente, tranquillo. E il tassista si mosso, senza avere sospetti. Ma, appena arrivato a destinazione, ecco la sorpresa. Invece di tirare fuori il denaro per la corsa, l’uomo ha estratto una pistola e l’ha puntata alla testa del tassista.

“Dammi l’incasso”

Sono stati momenti di tensione. Il rapinatore, pistola in mano, ha atteso di ricevere i soldi, poi è fuggito a piedi per le strade del III Municipio. Il tassista, sotto shock, ha chiamato il NUE 112 e sul posto è arrivata un’ambulanza e le pattuglie della polizia. Agli agenti ha raccontato quello che era appena accaduto, dicendo che l’uomo aveva il volto scuro, e che dall’accento si trattava sicuramente di uno straniero. Ma che non riusciva, al momento, a ricordare altri dettagli della sua fisionomia.

Il 52enne è anche stato visitato sul posto dai sanitari del 118 per sicurezza. Gli agenti hanno immediatamente avviato le indagini per risalire all’autore della rapina. Per questo hanno preso in visione i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona in cui è stata compiuta la rapina. Stanno cercando di capire se si tratti di un rapinatore seriale che vive in zona, nel III Municipio, cosa probabile, visto l’orario in cui si è fatto portare in viale Jonio.