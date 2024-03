Roma, danno fastidio per gioco alle prostitute ma lo scherzo finisce in rissa: bastonate e lancio di uova

Hanno osato deridere delle prostitute, rischiando di essere pestati per la “bravata” a colpi di bastone.

Hanno pensato fosse una “trasgressione” esilarante, ma per un gruppo di quattro ragazzi lo sfottò ha preso una piega violenta. Nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 marzo quattro ragazzi si sono diretti in macchina verso via Palmiro Togliatti per una bravata che è costata loro un grande spavento e danni alla vettura.

Poco dopo l’1, due ragazzi maggiorenni e due ragazze minorenni, a bordo dell’auto, hanno infatti cominciato a deridere delle donne che si prostituivano su via Palmiro Togliatti: il gesto però è stato punito da alcuni uomini, accorsa in difesa delle prostitute, col rischio che la vicenda sfociasse nel sangue.

Deridono le prostitute su via Palmiro Togliatti: gruppo di ragazzi rischia la vita

È bastato poco perché una delle donne, oggetto dello scherno, si risentisse e chiamasse rinforzi. Così, poco dopo l’1 di notte, l’Alfa Romeo Mito su cui viaggiavano i quattro giovani è stata presa di mira da un’altra auto. Gli aggressori a bordo hanno cominciato a prendere a colpi di bastone l’Alfa Romeo su cui viaggiavano i ragazzi, che poco dopo, non contenti, hanno deciso di vendicarsi lanciando delle uova verso di loro.

Intenti rispondere all’aggressione, il giovane conducente dell’Alfa Romeo ha perso il controllo del veicolo, finendo sui binari presenti su via Palmiro Togliatti. Un “fine corsa” che ha così consentito agli aggressori di raggiungerli nuovamente: a quel punto, sempre a colpi di bastone, hanno mandato in frantumi il parabrezza e finestrino dell’auto dei ragazzi, con ripetuti colpi di bastone, per poi darsi alla fuga.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che hanno avviato le ricerche in zona dei fuggitivi e le indagini per ricostruire la vicenda. Per lo shock subito, le due ragazze minorenni sono state accompagnate in codice verde presso il pronto soccorso dell’Ospedale Pertini di Roma, assistite dai carabinieri che le hanno successivamente riaffidate ai genitori. L’auto sui binari è stata rimossa con il carroattrezzi in quanto non in grado di marciare.