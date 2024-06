Roma, deruba un’anziana al cimitero: il marito si aggrappa all’auto dei ladri per fermarli

L’uomo è stato trascinato per diversi metri sull’asfalto.

Non c’è pace nemmeno per chi visita i defunti al cimitero. Anche in un luogo ossequioso come il camposanto si celano spesso furti ed episodi di criminalità ai danni di anziani e soggetti fragili: lo sa bene la coppia di anziani che ieri pomeriggio, domenica 9 giugno, è stata presa di mira da un gruppo di ladri al cimitero di Prima Porta. I malviventi, approfittando di un attimo di distrazione dell’anziana, in visita ai suoi cari, ha pensato di derubarla per poi darsela a gambe. A interrompere però la loro corsa, è intervenuto il coniuge della donna, complicando la fuga e purtroppo ferendosi durante la colluttazione.

Rubano borsa a un’anziana al cimitero: il marito tenta di fermarli rincorrendoli

Nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 16.30, una coppia di anziani si è recata in visita al cimitero di Prima Porta, a Nord di Roma, per un saluto ai propri cari. La donna nell’allontanarsi dall’auto con cui si erano recati sul posto, ha dimenticato inavvertitamente la borsa nell’abitacolo, accorgendosi solo dopo della svista. Tornando sul posto ha però scoperto insieme al coniuge, 77enne, che l’auto era stata manomessa rapidamente da un soggetto, puntando dritto alla borsetta dell’anziana, mentre il complice lo aspettava a poca distanza a bordo di un’altra macchina.

Il 77enne ha così tentato in extremis di riappropriarsi della borsa sottraendola ai ladri, che già si erano dati alla fuga a bordo della propria autovettura. Si è così aggrappato all’auto, col risultato che il veicolo ha dato di gas, trascinandosi anche l’anziano dietro. L’uomo è stato così trascinato a terra, ferendolo e rendendo necessario l’intervento dei sanitari. Al momento l’uomo sta bene, nonostante lo spavento.

Fortunatamente gli agenti del commissariato Flaminio, giunti poco dopo sul posto grazie alla segnalazione, sono riusciti a rintracciare i due malviventi. Le forze dell’ordine hanno così identificato un trentatreenne per rapina impropria, mentre il complice non è stato ancora preso. Sulle sue tracce indaga la polizia.