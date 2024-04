Roma, derubano una turista e nascondo la refurtiva nelle mutande: tre arresti

Due donne e un uomo stavano tentando di prelevare al bancomat più vicino, ma sono intervenuti i carabinieri.

Stavano trafficando vicino a uno sportello Atm, quando i carabinieri li hanno colti inflagranti. Un gruppo di tre persone è stato arrestato poche ore fa dai carabinieri di Roma, con l’accusa di aver derubato una turista e aver tentato, tramite le cartre di credito sottratti, di prelevare al bancomat più vicino.

Fermati tre ladri a Cavour: tentavano di prelevare da un Atm via carte di credito rubate

I carabinieri hanno identificato, durante i controlli, due donne e un uomo, di età compresa tra i 30 e i 52 anni. Sono stati fermati mentre atteggiamento sospetto nei pressi di uno sportello Atm in via Leonia, in zona Cavour. I tre, di orgine sudamericana e tutti senza fissa dimora, avevano inoltre precedenti.

Alla vista dei carabinieri hanno in un primo momento tentato di allontanarsi, dopodiché hanno iniziato a inveire verbalmente nei confronti dei militari, minacciandoli e tentando in tutti i modi di dissuaderli per sfuggire all’identificazione. Decisi a procedere con un controllo più approfondito, i carabinieri hanno perquisito perciò i tre cittadini e hanno rinvenuto e sequestrato 425 euro che erano nascosti negli slip di una delle indagate, insieme a documenti di identità e due carte di credito con le quali stavano tentando di prelevare. Le carte in questione erano state rubate poco prima a un turista italiano all’interno della metropolitana, che nel frattempo aveva già provveduto a denunciare il furto. Le carte sono state poi recuperate e restituite.

Blitz contro illeciti e degrado a Termini: arresti e denunce per furto e spaccio

Lo scalo ferroviario di Termini, a poca distanza dai fatti appena raccontati, resta uno dei luoghi più attenzionati dalle forze dell’ordine. I carabinieri della Compagnia di Roma Centro, con il supporto dei carabinieri di altre Compagnie del Gruppo di Roma, del Nucleo carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria, vi hanno svolto un servizio di controllo straordinario solo poche ore fa, mirato al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado. Operazione che ha riguardato non solo Termini, ma anche via Cernaia, piazza Indipendenza, via Bachelet, via Varese, via del Castro Pretorio, viale Pretoriano, piazzale Sisto V, piazza di Porta S. Lorenzo, via di San Bibbiana, via Giolitti, piazza dei Cinquecento, viale Einaudi e zone limitrofe.