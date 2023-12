Roma, discarica abusiva a Rocca Cencia: Polizia Locale fa rimuovere centinaia di secchi pieni di vernice

La Polizia Locale di Roma Capitale fa portare via centinaia di secchi di vernice da una discarica abusiva di Rocca Cencia.

Sono centinaia i cestelli di vernice abbandonati in una discarica di Rocca Cencia, nel quadrante Est di Roma. Dopo il servizio sulla segnalazione del dottor Marco Andrea Doria, ex Delegato all’Ambiente del VI Municipio, qualcosa sembra essersi mossa all’interno della macchina amministrativa capitolina. Squadre di vigili e personale competente, infatti, da questa mattina stanno portando via i carichi di vernice abbandonati in questo spazio.

Discarica abusiva di Rocca Cencia a Roma: Polizia Locale porta via centinaia di cestelli con vernice

A immortalare la scena è ancora il dottor Doria, che da questa mattina sta seguendo il lavoro della Polizia di Roma Capitale. Gli operatori si sono presentati all’interno del sito in balia del degrado, cominciando a raccogliere, con operatori specializzati e un camion d’ausilio, centinaia di cestelli pieni di vernice e altamente inquinanti. Nel sito, come visibile nelle foto in nostro possesso, barili pieni di colore bianco, giallo o tonalità vicine al rosa.

Le operazioni di pulizia condotte a Rocca Cencia

Per portare via la gran mole di cestelli presenti in questa discarica abusiva di Rocca Cencia, il Comune di Roma ha avuto la necessità di prendere un camion in ausilio. Da quello che viene mostrato dalle immagini, i vari secchi di vernice hanno riempito un intero carro, mostrando nei fatti la grande quantità di questi materiali altamente inquinanti depositati in questa zona.

Le indagini della Polizia Locale sulla discarica abusiva di Roma Est

Secondo i dati in possesso del dottor Doria, le indagini della Polizia Locale avrebbero individuato i responsabili dell’abbandono dei secchi di vernice in questa zona, che ricordiamo trovarsi proprio ai piedi della struttura del TMB Rocca Cencia. Oltre a una multa per abbandono di rifiuti speciali e infiammabili, la stessa ditta sarebbe stata incaricata a operare per la pulizia della zona e la rimozione dei loro secchi di vernice.

Foto: Marco Andrea Doria