Roma, donna aggredita a bastonate in testa senza motivo: grave 90enne

L’ha aggredita a bastonate in testa senza alcun motivo. La brutale aggressione è avvenuta a Roma, in strada, nel tardo pomeriggio di oggi, in via Collatina, in zona periferica, ai danni di un’anziana di 90 anni.

La donna stava rientrando a casa camminato sul marciapiede quando l’uomo, un 30enne di origine romena, le si è avvicinato con una bastone in mano. Poi, senza preavviso e senza motivo, ha iniziato a colpirla in testa con il bastone. La donna ha urlato, attirando l’attenzione dei passanti, che hanno chiamato il NUE 112. Sul posto sono rapidamente intervenute due pattuglie della polizia dei commissariati Porta Maggiore e Torpignattara, che hanno tratto in arresto l’uomo. Il trentenne è accusato di lesioni aggravate. Sono intervenuti anche i sanitari del 118, che – dopo le prime cure sul posto – hanno trasportato la novantenne al pronto soccorso dell’ospedale Sandro Pertini, in codice giallo.

Uomo preso a bastonate

Qualche giorno fa un’altra aggressione, stavolta ai danni di un uomo di 63 anni brutalmente aggredito a colpi di bastone. Il 63enne è stato preso di mira da un gruppo di 5 persone, tutte di nazionalità indiana, una delle quali non ha esitato nel prenderlo a bastonate infierendo poi sulla vittima anche con calci e pugni. Finito a terra, l’uomo è stato poi derubato di soldi e telefono cellulare. L’episodio è accaduto venerdì scorso in via delle Terme di Traiano. Dei 5 aggressori, uno è stato individuato e fermato dalla polizia. Si tratta di un 34enne che aveva il telefono rubato nella tasca del giaccone e un involucro di hashish, per il quale è stato sanzionato amministrativamente. Nella tasca posteriore dei suoi pantaloni sono stati trovati anche 540 euro, di cui non ha saputo dare contezza. Il 34enne è stato sottoposto a fermo e dopo la convalida per lui è stato disposto l’obbligo di firma.