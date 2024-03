Roma, donna azzannata dal cane di un clochard a via del Tritone

Donna aggredita dal cane di un clochard mentre camminava per il centro di Roma: l’episodio a via del Tritone.

Paura per una signora al centro di Roma, che ieri è stata azzannata dal cane di un clochard. Fortunatamente per lei, l’episodio si è risolto solo con un morso alla tibia e una leggera ferita. Ripercussioni che comunque hanno portato la donna a sporgere una formale denuncia sulla vicenda, in un episodio che ora apre un’indagine sia per le forze dell’ordine, i veterinari dell’ASL e i servizi sociali del Comune di Roma.

Azzannata dal cane di un clochard a Roma

La signora stava passeggiando per via del Tritone, quando il cane del clochard le avrebbe prima ringhiato e poi successivamente morso il polpaccio. La signora è stata subito soccorsa dai passanti, che le hanno offerto dei fazzoletti per tamponare la lieve ferita. Portata dall’ambulanza al Policlinico Umberto I, i medici hanno medicato le piccole ferite provocate dall’animale e scongiurato l’ipotesi che il cane avesse trasmesso malattie attraverso il morso.

Cane pericoloso nel Centro Storico di Roma?

La vicenda non sembra un unicum a via del Tritone, anche se gli animali reagirebbero in maniera violenta verso i passanti per difendere il proprio padrone. Il clochard è padrone di tre cani meticci, due di taglia grande e uno più piccolo. Soprattutto uno dei quattro zampe sarebbe molto difensivo verso il senzatetto, che in passato sarebbe infastidito da ignoti. Queste vicende porterebbero il cane a reagire, soprattutto quando una persone inconsapevole si avvicina eccessivamente al riparo di fortuna del clochard.

Un cane problematico a via del Tritone

Per come viene descritta la vicenda dai residenti del Centro Storico, come spiega anche Il Messaggero, la situazione è altamente problematica. Il clochard recentemente è stato invitato a spostarsi dalla Polizia Locale, considerato come sulla strada partissero dei lavori di ristrutturazione per una palazzina. Invito rispettato solo per un paio di giorni, con il senzatetto che poi sarebbe tornato nel suo punto abituale.

Proprio in questo punto, pochi giorni fa, il cane protettivo avrebbe rischiato di assalire una bambina con la propria mamma. L’animale improvvisamente avrebbe abbaiato a madre e figlia, con lo stesso clochard che sarebbe intervenuto per allontanare il proprio quattro zampe.