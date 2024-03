Roma, donna investita da un taxi sulla Nomentana: è grave

Donna investita da un taxi sulla via Nomentana a Roma: vittima una giovane ragazza di 28anni proveniente dal Molise.

Serata drammatica per una giovane donna a Roma. Mentre attraversava la strada nei pressi di Villa Torlonia, la 28enne è stata investita da un taxi sulle strisce. La situazione si sarebbe rivelata grave da subito, con la ragazza che avrebbe riportato molteplici ferite dopo lo scontro con l’autovettura. Sul posto, la Polizia Locale ha effettuato già ieri i rilevamenti del caso: in queste ore, oltretutto, stanno venendo esaminate le telecamere sui semafori.

Ragazza investita da un taxi a Roma: la vicenda sulla Nomentana

Erano passati da pochi minuti le 19.30, quando la signorina si apprestava ad attraversare la strada all’incrocio tra la via Nomentana e via Regina Margherita, nel cuore del II Municipio di Roma. Mentre stava attraversando, un taxi di servizio ha travolto la giovane: l’impatto si è rivelato da subito molto violento, tanto da far volare la giovane per diversi metri sull’asfalto. Il tassista al volante della vettura, una Lexus bianca, è stato il primo a prestare soccorso alla donna e chiamare i soccorsi.

L’intervento dei soccorsi sulla via Nomentana

L’ambulanza, occorsa sul posto, ha portato i primi soccorsi sanitari alla giovane. I paramedici, visitandola, hanno subito individuato come il quadro fosse grave per le ferite riportate nell’impatto, in uno stato che non esclude anche fratture su più parti del corpo. Trasferita in codice rosso presso il vicino Policlinico Umberto I, i medici avrebbero confermato la gravità dello stato in cui versa la donna, precisando però come non sia in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno bloccato il traffico per effettuare i rilevamenti e compiere il riconoscimento del tassista. L’uomo è risultato essere un romano di cinquant’anni, cui subito dopo l’incidente è stato fatto effettuare i test per la presenza di alcol o droga nel corpo. Inoltre, per arrivare alle esatte dinamiche dell’incidente, si stanno vagliando testimonianze e telecamere della zona: secondo i testimoni oculari dell’incidente, la 28enne molisana stava attraversando all’interno delle strisce pedonali.