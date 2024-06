Roma, donna scippata come scesa dall’autobus: in manette 25enne

Signora scippata alla fermata dell’autobus a Roma: il ladro gli porta via il cellulare all’ingresso del quartiere di San Lorenzo.

Ancora borseggi a Roma. L’ultima vicenda è avvenuta a discapito di una signora, che al momento dello scippo era uscita dall’autobus alle porte del Centro Storico capitolino. A derubarla un giovane ragazzo, fermato nel giro di pochi minuti dagli agenti della Polizia di Stato. Il ragazzo, una volta bloccato dai poliziotti a pochi passi dall’Università La Sapienza, ha cercato di negare il reato compiuto a pochi passi dall’ateneo romano.

Scippa una donna alla fermata dell’autobus a Roma

L’episodio si è verificato su via dei Luceri, zona al confine tra La Sapienza e l’ingresso nel quartiere di San Lorenzo, a Roma. La donna era appena scesa dall’autobus per raggiungere lo storico quadrante popolare capitolino, quando un ladro gli ha sottratto con forza e scaltrezza il cellulare dalle mani. La donna ha provato a inseguirlo in direzione di via Tiburtina e il Cimitero Verano, urlando contro il giovane: grida che hanno attratto gli agenti della Polizia, di pattuglia nella zona.

Il ladro tenta di disfarsi del telefono

Il ladro si è trovato braccato dagli agenti della Polizia di Stato. Prima di essere fermato, ha provato a compiere una messa in scena per non apparire come lo scippatore: il cellulare della donna, non di grande valore, è stato lanciato sotto una macchina posteggiata in via dei Luceri. Una scena però vista bene dai poliziotti, che l’hanno ammanettato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che dovrà chiarire l’episodio.

Il telefono è stato riconsegnato alla signora, utente del servizio ATAC per arrivare a San Lorenzo. La donna ha raccontato lo scippo subito, dicendo come l’azione del ragazzo è durata pochi secondi. La signora si stava orientando con il cellulare per raggiungere un posto dentro il quartiere, quando il ragazzo di corsa l’ha strattonata e si è impossessato del telefono, scappando poi via a gambe levate.