Roma, donna ubriaca tenta di rientrare in discoteca: aggredisce i Carabinieri al momento dell’identificazione

Donna ubriaca aggredisce i Carabinieri a Roma: la 43enne voleva rientrare in una discoteca del quartiere Ostiense.

Scene di mala movida a Roma. L’episodio questa volta è avvenuto in via Giuseppe Libetta, storica strada delle discoteche nell’area dell’Ostiense: una donna palesemente ubriaca avrebbe cominciato a inveire contro le persone in strada. Una situazione che avrebbe spinto i buttafuori di un locale a far intervenire i Carabinieri: infastidita dalla presenza dei militari, la signora avrebbe provato ad aggredire i militari intervenuti sul posto.

Donna ubriaca aggredisce i Carabinieri fuori la discoteca di Roma

Una situazione come purtroppo se ne vedono tante in via Libetta, dove questi episodi sono frequenti durante il weekend di movida. Da una delle discoteche presenti sulla strada, gli addetti alla sicurezza di un locale sarebbero stati costretti a far uscire una donna di 43 anni: la signora, dopo aver bevuto grandi quantità di alcolici, avrebbe cominciato a innescare tensioni all’interno della sala da ballo.

Portata in strada, la situazione non sarebbe cambiata. La 43enne, in balia della sbronza, avrebbe cominciato a infastidire anche i passanti e gli stessi buttafuori: tutto con l’obiettivo di rientrare nel locale.

L’aggressione ai Carabinieri su via Libetta

I buttafuori, vedendo come la donna tendeva a diventare sempre più violenta negli atteggiamenti, hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I Carabinieri arrivati in via Libetta, hanno visto come la signora fosse in balia dei fumi dell’alcol. La 43enne, risultata una residente di Roma, non si è calmata nemmeno davanti ai militari: pur di entrare nel locale, la donna avrebbe spintonato e tirato dei calci sugli uomini dell’Arma. La signora ubriaca, a questo punto, è stata ammanettata e trasferita alla vicina Caserma: qui i militari l’hanno denunciata a piede libero con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Già in passato, i residenti di via Ostiense si lamentarono della movida selvaggia presente nella zona delle discoteche, dove questi episodi sono all’ordine del giorno.