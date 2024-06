Roma, due arresti per borseggio e aggressione: ferito un poliziotto in servizio

Due casi di criminalità a Roma, tra i quadranti di Porta Maggiore e il Pigneto: un poliziotto rimane ferito in servizio

Allarme sicurezza a Roma, dove la Polizia di Stato è dovuta intervenire su due casi distinti di violenza. Le vicende hanno riguardato un caso di borseggio e l’aggressione verso una coppia, quest’ultima degenerata anche con il ferimento di un poliziotto in servizio. I fatti criminosi si sono verificati fuori dal Centro Storico capitolino, tra la zona di Porta Maggiore e l’area del Pigneto: operazione che ha condotto a due arresti.

Uomo rapinato alla fermata dell’autobus di Roma

Il primo episodio è avvenuto nel quartiere Pigneto, dove un ladro ha rubato il telefono a un cittadino. La vittima, al momento del furto, attendeva di prendere l’autobus alla fermata. Inseguito il ladro per un tratto di strada, il malvivente ha richiesto 500 euro per riconsegnare il cellulare. Soldi che la vittima non disponeva, diventando per questo motivo vittima della furia dell’uomo. Il criminale, un 37enne originario del Mali, ha picchiato selvaggiamente in strada il malcapitato cittadino: uno volta stordito dalle percosse, il maliano ha rubato anche il portafoglio alla vittima.

L’arresto del ladro al Pigneto

Sul luogo dell’aggressione, è giunta la Polizia di Stato per prestare soccorso al cittadino ferito e indagare sulla vicenda. In un’indagine di diversi giorni, grazie all’aiuto della cittadinanza e delle telecamere nella zona del Pigneto, gli agenti sono riusciti a individuare l’aggressore. Il maliano era già conosciuto dalle forze dell’ordine, essendosi reso protagonista di analoghe vicende in passato. L’uomo è stato rintracciato dentro uno stabile abbandonato su via Casilina Vecchia, a poca distanza dal luogo dove aveva aggredito il malcapitato cittadino. Per i fatti, l’uomo è stato condotto nel carcere di Regina Coeli per la misura cautelare.

Disordini a Porta Maggiore

Il secondo episodio è avvenuto dietro il Commissariato di Porta Maggiore, quando gli agenti hanno sentito delle urla sotto le loro finestre. Corsi sul posto, hanno trovato un uomo aggredire una coppia: aggressione che portava avanti con oggetti trovati per strada. Per fermare il soggetto, risultato un 48enne originario della Nigeria, un poliziotto è rimasto ferito. Fermato, l’uomo è stato messo in arresto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.