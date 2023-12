Roma, due ragazzi picchiati e rapinati a Casal Bruciato: è caccia al branco

Accerchiati e picchiati da un gruppo di giovani che volevano rapinargli uno smartphone e il giubbotto. E’ quanto accaduto nella notte tra sabato 9 e domenica 10 dicembre 2023 a due ragazzini nei pressi di un parco a Casal Bruciato a Roma. Lo ha riportato l’agenzia di stampa Ansa.

E’ caccia alla baby gang

Sul posto è intervenuta la polizia. I due amici avrebbero riportato lievi feriti. Sulla vicenda indaga il commissariato Sant’Ippolito.

Il precedente. Roma, rapine e aggressioni: baby gang sgominata dalla polizia

Gli agenti del commissariato di Tor Carbone di Roma, sono riusciti a individuare 4 minorenni accusati di aver compiuto una rapina, intimidazioni e aggressioni ai danni di commercinti nella zona di Grotta Perfetta.

Si tratta di un 17enne del Bangladesh, due italiani di 16 e 15 anni e un brasiliano di 15, ai quali gli agenti hanno notificato una serie di misure cautelari emesse dal gip del tribunale per i minorenni accusati in concorso tra loro e con altri non ancora individuati, del reato di rapina aggravata e lesioni personali aggravate nei confronti di un uomo. Per uno di essi contestato anche il reato di lesioni personali aggravate commesse ai danni di un tredicenne.

L’indagine è partita dalla denuncia presentata da una vittima, un italiano di 48 anni, per aver subito una rapina in via Londra, nella zona di Grotta Perfetta, il 23 marzo scorso. L’uomo ha riferito che mentre stava rientrando a casa, è stato accerchiato da un gruppo di circa una decina di ragazzini.

Arrestati 4 minorenni

Quattro di loro lo hanno immobilizzato, sfilandogli dalle tasche il portafoglio con 800 euro, una carta prepagata e altri documenti. L’uomo ha cercato di divincolarsi per liberarsi dalla presa ma è stato colpito al volto dai ragazzi subendo lesioni all’occhio sinistro e la rottura degli occhiali. I giovani quindi, dopo averlo rapinato, sono saliti a bordo di un autobus fuggendo via.