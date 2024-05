Roma, due spari contro l’autobus: danneggiato il mezzo di trasporto

Spari contro un’autobus a Roma: il mezzo è stato colpito mentre transitava tra i quartieri del Pigneto e Centocelle.

Attimi di paura a Roma, dove in queste ore due colpi di pistola hanno raggiunto un autobus di linea. La vicenda ha spaventato da subito gli utenti a bordo del mezzo di trasporto e l’autista impiegato nella corsa, costretto a sospendere il proprio giro per constatare i danni riportati con i colpi subiti. Sulla vicenda indagano i militari dell’Arma dei Carabinieri, che stanno cercando di definire l’origine dell’episodio.

Spari contro l’autobus di linea a Roma

Tutto avviene mentre l’autobus di linea stava transitando tra i quartieri del Pigneto e Centocelle. Mentre viaggiava, due colpi d’arma da fuoco si sono sentiti rimbombare nella zona: uno dei proietti raggiunge il vetro anteriore del bus, con l’autista costretto a sospendere la corsa e constatare se qualche persona fosse rimasta ferita da uno degli spari. Il mezzo stava viaggiando lungo via Luchino dal Verme, poco distante dalla fermata della Metro C “Malatesta”.

L’indagine dei Carabinieri sugli spari contro il bus

L’autista notato il danno riportato dall’autobus, telefonicamente ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri, che hanno iniziato a comprendere la situazione e indagare la provenienza degli spari. Come spiega RomaToday, l’indagine si è concentrata principalmente a ritrovare i proiettili sparati contro il veicolo del trasporto pubblico.

La sorpresa durante le indagini sull’autobus colpito da due proiettili a Roma

Le indagini hanno riservato una sorpresa ai militari che stavano ricostruendo la vicenda occorsa alle porte del Pigneto. I colpi esplosi non sono risultati appartenere a un’arma da fuoco, ma bensì a una da soft air. All’interno dell’autobus, gli uomini dell’Arma hanno individuato anche il pallino che, una volta sparato da un’arma ad aria compressa, avrebbe gravemente scheggiato il vetro anteriore del bus pubblico. Tale scenario ha aperto una pista inaspettata d’indagine, considerato come adesso prende piede l’ipotesi di una brava legata a qualche giovane: episodio che poteva rivelarsi molto pericoloso per la sicurezza stradale.