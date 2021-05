Roma e il Lazio in zona gialla o arancione da lunedì 10 maggio 2021? Ecco cosa dicono i dati del monitoraggio

E’ il giorno delle decisioni per le sorti dell’Italia; dalla cabina di regia si monitorano i dati per decretare quali Regioni – da lunedì 10 maggio – cambieranno colore. Il Lazio attualmente si trova in zona gialla ed è molto probabile che ci rimanga, tuttavia l’ufficialità arriverà solo nella serata di oggi. Il dato più positivo della Regione è il notevole calo dei ricoveri, che pian piano stanno svuotando le terapie intensive. L’indice Rt è in calo e, soprattutto, i ricoveri dei pazienti gravi stanno nettamente scendendo.

Leggi anche: Coprifuoco, cosa cambia dal 15 maggio: cambio orario alle 23 o mezzanotte? Le ultime news

Lazio: maratona vaccinale

La campagna vaccinale, nel Lazio, è una delle migliori d’Italia, D’Amato ha parlato di maratona vaccinale, da lunedì si apriranno anche le prenotazioni per gli under 50. Nella Regione Lazio sono stati immunizzai con la prima dose 375mila over 80 e quasi 300mila hanno già completato il ciclo vaccinale. Con gli anziani – soggetti più fragili all’ospedalizzazione – vaccinati la terza ondata diventa sempre più distante: i numeri sono in calo e si spera che proseguendo con la campagna vaccinale si eviterà una crescita della curva.

Leggi anche: «Riaprire i centri commerciali nel weekend e nei prefestivi»: scatta la protesta nazionale

Zona gialla: le regole

Attualmente è ancora in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 (che tuttavia è in fase di dibattito, per essere almeno posticipato alle 23 o alle 00). Locali aperti a pranzo e cena ma solo quelli muniti di tavoli all’esterno, per tutti gli altri la chiusura è fissata alle 18. Possono riaprire cinema, teatri, mostre e musei. Il 15 maggio riapriranno anche le piscine all’aperto e, ovviamente, gli spostamenti tra Regioni gialle sono liberi.